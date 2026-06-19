李家超：維護國安如保持身體健康　香港建防禦機制不盲求絕對安全

行政長官李家超下月將迎來上任四周年，他接受多家傳媒專訪時，回顧了本屆政府在維護國家安全領域的進展。他強調，「絕對安全」並不存在，國家提出的總體安全觀重視共同安全與合作安全，若盲目追求絕對安全，只會變成軍事競賽、變成對立升級。他又把提升安全意識比喻為保持身體健康，提醒市民在社會復常之際，切勿對潛在風險掉以輕心。



2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行。（湯致遠攝）

李家超：安全要堅守，但發展才是最終目標

自2019年修例風波以來，中央與特區政府全力為香港建構維護國家安全機制。李家超回顧，隨着《香港國安法》實施近六年，加上《維護國家安全條例》生效逾兩年，香港的社會秩序已全面重回正軌。他相信，在法治得到鞏固的基礎上，政府與社會各界目前已具備條件，將全副精力投放於推動經濟與改善民生。

安全是我們要堅守的東西，但發展才是我們最終目標，有好的安全環境，才有好的發展。 行政長官李家超

國務院早前發布了《香港維護國安實踐白皮書》，一方面指出香港維護國家安全的鬥爭從未停止：另一方面也表明，香港實現「由亂到治」，走向「由治及興」，今後要以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。

行政長官李家超出席《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會致辭。（政府新聞處）

國務院新聞辦在2月10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。（李家超facebook）

香港建構防禦性機制 外敵若不侵犯自然可和平共處

對於白皮書表明，香港不追求「絕對安全」或「泛化安全」，李家超解釋，「絕對安全」並不存在，若盲目追求，最終只會引發軍備競賽或加劇對立。因此，國家提倡總體安全觀，香港追求的也是「相對安全」與「共同安全」，目標是確保社會環境能持續進步，「明天比今天更安全」。

他進一步解釋，香港目前建構的是一套「防禦性」的安全機制。這意味着特區政府不會主動挑起爭端，只要外部勢力不作侵犯，雙方自然能和平共處；但若有人蓄意破壞香港的安寧，政府必定會採取果斷行動保護自身，並嚴格追究相關責任。

政府持續提醒是防範未然的必要之舉

隨着社會漸趨平靜，李家超直言大眾的危機意識難免會有所鬆懈。他引用「好了傷疤忘了痛」來形容當前最大的潛在隱患，並將推廣國安意識比喻為提醒市民「保持身體健康」。他指出，國家安全風險往往源自外部勢力，且對方未必會輕易罷休，正如社會越是開放，就越容易暴露於外來「病毒」的威脅之下。因此，政府必須持續發出提醒，這不僅是為了公眾利益著想，更是防範未然的必要之舉。

國家安全風險可以突如其來，就等於我們越開放，就越容易有細菌、有病毒，我們打開窗就可能會有病毒。國家安全就好像打疫苗，強壯點，你更加可以開放點、做多些東西，都不擔心會被感染。 行政長官李家超

李家超認為多數市民對國家安全的認知仍有待深化，政府會持續推進相關的公眾教育。