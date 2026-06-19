夏寶龍竪拇指「祝福」？　李家超：獲認同感振奮，談連任言之尚早

行政長官李家超在上任即將屆滿四周年之際，接受多個媒體訪問，談及四年任期政績、正作公眾諮詢的香港首份五年規劃等話題。現屆政府任期餘下一年，港澳辦主任夏寶龍本周初來港考察調研，給予特區政府「四個肯定」，臨行前更向李家超豎起大拇指。引起外界猜測是否給予「連任祝福」。李家超開腔回應，指現階段談論是否連任「言之尚早」，未來一年期望集中精力，制訂更多惠民政策。



2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

李家超：夏寶龍的肯定提醒管治團隊任重道遠

夏寶龍本周三和周三連續兩日來港考察調研，李家超引述他對特區政府作出「四個肯定」，包括肯定港府推動五年規劃、維護國安的能力、肯定經濟發展、肯定港府在科技創新的建設。夏寶龍周三下午經深圳灣口岸離開香港之前，除了與李家超握手，亦向他豎起拇指讚好。

現屆政府任期下月起踏入最後一年，夏寶龍堅拇指引起外界議論是否有特別意義。李家超接受多個電子傳媒和報章訪問時，首度開腔回應。他引調，作為公職人員，獲得中央及夏寶龍主任的認同與鼓勵固然令人振奮，但這份肯定更提醒了整個管治團隊任重道遠。記者追問會否爭取連任，他回答指現屆政府還有一年時間，「談這問題言之尚早」。

我多謝夏主任。任何一位公職人員，我也好、我的同事也好，如果獲得認同當然是一個鼓勵，但這不是表示我們只是停留在這個階段，每人都要繼續努力，我的宗旨就是沒有最好、只有更好。 行政長官李家超

本屆最後一年任期冀制訂更多惠民政策

展望最後一年的任期，李家超表明不會放慢腳步，期望能制訂更多惠民政策。他指出，一年的時間絕對足以推動並落實多項實質措施。例如政府即將在下月推行容許狗隻進入食肆的新政，而針對網約車規管的法律框架，以及協助內地企業拓展海外市場的專班，均是在一年內迅速成形的項目。他重申，秉持「有問題就去解決」的施政理念，認為只要是好的政策，就應該埋頭苦幹去推進，不應受制於剩餘任期的長短。

公務放首位 感激家人體諒包容

回顧過去四年的特首生涯，李家超坦言這份工作責任極大，必須將公務放在首位。為此，他犧牲了絕大部分的個人休閒時間，靠練習氣功來維持強健的體魄。同時，他也對家人表達了由衷的歉意與感激，感謝他們對自己因公務繁忙而無暇兼顧家庭的體諒與包容。