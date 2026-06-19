李家超總結四年施政稱處理三大利益藩籬　五年規劃不設廣泛指標

行政長官李家超在上任即將滿四周年之際接受多個媒體訪問，總結四年來的表現，他表明對多項施政指標感到滿意，包括成功令令本港經濟「轉虧為盈」、令公屋綜合輪候時間由高峰大幅回落。他列舉任內處理了三大「利益藩籬」，包括網約車與的士業之爭、劣質劏房，以及部分人利用政治權力破壞社會。



李家超強調，特區政府對「老大難」民生問題不會迴避，他直言對前景樂觀。談及正作公眾諮詢的香港首份五年規劃，他透露會有一定數目的指標，但不會「廣泛、大量」，因為規劃屬方向性，具體指標將體現於每年施政報告。



行政長官李家超分別與港區全國人大代表與全國政協委員會面，諮詢對香港首個五年規劃的意見。（李家超facebook）

李家超對多項政績滿意 包括令經濟「扭虧為盈」

本屆政府任期下月起踏入最後一年，李家超接受多家電子傳媒與報章訪問，回顧上任四年的表現，坦言對多項政績感滿意，包括令經濟「扭虧為盈」，由上任時負增長3.7%變為去年增長3.5%。此外，無論是訪港旅客人數、貨物出入口，以至消費市道均穩步增長。

李家超又表示，上任以來解決了多個「長時間」問題，包括就網約車立法，推出簡樸房與簡約公屋，解決劏房問題，公屋輪候時間則已由6.1年降至4.7年，向預期目標4.5年邁進。

網約車立法採「動態」處理 先解決八至九成核心問題

國家主席習近平2022年7月1日來港出席回歸二十五周年及本屆政府上任儀式時，提出中央全力支持香港積極穩妥推進改革，打破既得利益束縛，解決深層次矛盾。李家超在上任四周年的相關訪問中指出，利益藩籬涉及不同領域。他列舉自己處理過三類利益藩籬，困擾社會多年的的士與網約車爭議。

2025年10月15日，立法會三讀通過《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》。（立法會直播截圖）

立法會在去年10月通過《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》，引入網約車服務規管制度。李家超指出，網約車服務在過去十多年一直處於法律真空，對市民缺乏保障，本屆政府下定決心介入規管，並採取「動態解決」的務實策略。他強調，政府計劃先透過發牌制度，解決「八至九成」的核心問題，待初步建立安全合法的網約車生態後，再視乎實際運作情況進行第二階段的微調。

推簡約公屋簡樸房 重新分配房屋資源

土地房屋是香港深層次結構矛盾癥結所在。李家超直指，部分業主利用基層殷切的住屋需求，將單位過度分間以牟取暴利，損害了公眾利益。他表示，政府推出了「簡約公屋」及「簡樸房」等政策，旨在逐步取締劣質劏房，重新分配房屋資源，切實改善基層市民的居住環境。

基本法23條立法破除政治既得利益

李家超又表示，政治層面亦存在利益藩離。他以落實《基本法》第23條立法為例，指出改革必然會觸動部分在舊有制度下掌握權力、甚至意圖破壞社會安寧者的既得利益。他重強調，改革的本質就是制度與利益的重塑，過程中遭遇阻力或反對聲音在所難免，但政府施政必須以香港的整體公共利益為依歸。

2024年3月22日，李家超簽署《維護國家安全條例》，並將於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

五年規劃用淺白開放字眼 避免「誘導性諮詢重難水

特區政府當前首要任務是制訂首份香港五年規劃，周一公布的諮詢文件列出六大範疇，向公眾徵求意見，但並未如澳門或內地諮詢文件般，定出一系列量化指標。李家超解釋，諮詢文件刻意採用淺白開放的字眼，是為了避免「誘導性諮詢」，從而廣納民意。

他比較道，上海、深圳等地的規劃通常會列出20多項指標，但真正具體的指標會體現在每年工作報告中。他相信，本港五年規劃會有一定數目的指標，但不會是廣泛、大量，因為這是方向性文件；而特首每年的施政報告，則需在各個政策領域設定具體指標。他補充，目前施政報告已設有過百項指標，未來各領域的指標數量如何調整，將視乎實際情況而定。