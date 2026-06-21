父親節2026｜陳國基：基層爸爸承受壓力大　扶貧報告展現可敬剪影

【父親節2026 / father's day fathers day / 2026 fathers day】今日（21日）是父親節，政務司司長陳國基在社交平台表示，為人父母不容易，而父親尤其是基層家庭的爸爸承受更大壓力，故政府致力透過精準扶貧等政策提供最適合的支援。他表示將繼續加強跨界別、跨專業、跨世代的協作，推出更多元化的社區為本項目，擴大服務覆蓋面，並識別更多目標群組，推出更多針對性服務，做到精准幫扶。



早前政府發布《香港精準扶貧成果報告》，公布扶貧成效。（陳國基FB）

陳國基：扶貧成果報告展現父親可敬剪影

早前政府發布《香港精準扶貧成果報告》，公布扶貧成效。陳國基指，這是本屆政府落實精準扶貧策略的「匯報單」，記錄了香港扶弱助困歷程，當中有很多基層家庭在政府與社會各界支援下，逐步改變困境的真實經歷，也有不少父親平凡而可敬的心路和剪影。

他說，在政、商、民三方協作推展了「共創明『Teen』計劃」、「社區客廳試行計劃」、「在校課後託管服務計劃」，以及「關愛隊——支援長者及照顧者計劃」四個精準扶貧項目，根據大學研究團隊的評估，所有項目的效果都遠高於原定的關鍵績效指標。

早前政府發布《香港精準扶貧成果報告》，公布扶貧成效。（陳國基FB）

陳國基強調將繼續精準幫扶，加強跨界別、跨專業、跨世代的協作，推出更多元化的社區為本項目，擴大服務覆蓋面，並識別更多目標群組，推出更多針對性服務。