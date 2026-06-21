父親節2026｜李家超獲兒子送蛋糕：工作雖忙碌，感謝家人默默支持
撰文：潘耀昇
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【父親節 2026 / happy father's day 2025 / fathers day】今日（21日）是父親節，行政長官李家超在社交媒體發布一張蛋糕照片，上面一塊朱古力牌寫上「HAPPY FATHER’S DAY（父親節快樂）」。貼文留言相對簡潔，他說，工作雖然忙碌，但感謝有家人的默默支持，祝大家父親節快樂。
從李家超在社交平台發放的相片可見，蛋糕來自COVA。根據官方網站，價錢由最298元（5寸）至2490元（12寸）不等，視乎尺寸。
李家超去年分享「湊孫」享受睡前說故事
李家超去年的父親節貼文則上載與孫兒的合照，文字更豐富。他除了祝願「天下爺爺、公公、爸爸與準爸爸們」佳節愉快，亦提到常因公務繁忙，難以抽空陪伴家人，感謝家人的包容體諒，「讓我無後顧之憂，全心全力為市民謀福祉、建未來」。 李家超又分享「湊孫」過程，憶起從爸爸成為爺爺後，除了工作，最珍惜就是孫兒來訪時，與他談天玩耍、同榻共眠的溫馨時光。
李家超說，會在睡前和孫兒共讀寓言故事，教他認字和畫畫，「點滴互動中增進親情，累積智慧」。
李家超說，常因公務繁忙，難以抽空陪伴家人，感謝家人的包容體諒，「讓我無後顧之憂，全心全力為市民謀福祉、建未來」。他形容父親的付出是家庭堅實的支柱，並向所有父親送上祝福：「願天下爺爺、公公、爸爸與準爸爸們佳節愉快，共享天倫之樂！」
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