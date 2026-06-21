父親節2026｜羅淑佩貼父女舊照紀念　的士司機父親辛酸撐起頭家

【父親節2026 / father's day fathers day / 2026 fathers day】今日（21日）是父親節，文化體育及旅遊局局長羅淑佩一如往年在社交平台紀念父親，並祝各位父親與子女在節日快樂。公屋長大的羅淑佩曾憶述童年最期待與父親踏三輪車，到士多買汽水。長大後，更珍惜與父女相處時光，任職的士司機的父親農曆新年總會「開工」賺錢養家，到大年初六才到爺爺家中拜年，體會到行業的辛酸，令她出任運輸署署長時更希望改善業界不足。



羅淑佩任職房屋署署長時，曾在房委會50周年紀念特刊《安居》憶述自己3歲左右，與父母由觀塘的唐樓搬到葵涌石蔭邨。（《安居》）

「公屋妹」羅淑佩童年最期待與父親踏三輪車

羅淑佩任職房屋署署長時，曾在房委會50周年紀念特刊《安居》憶述自己3歲左右，與父母由觀塘的唐樓搬到葵涌石蔭邨，亦是她童年所有回憶，一直居住至石蔭邨拆卸重建，父母則搬到山上的安蔭邨住了十多年。

她說，童年其中一件期待的事，是傍晚父親放工後帶她到樓下「大球場」踏三輪車，該處有小型足球場、籃球場、鞦韆、氹氹轉、滑梯等，由於未有主題樂園，這些設備成為大家主要遊樂設施。踏完車，她大多會到「八座」的「坤記士多」買汽水、雪糕，大熱天時伸手進雪汽水的凍櫃中浸凍水，憶起仍覺得 「真的冇得頂！」

羅淑佩父親任職的士司機。（羅淑佩FB）

羅淑佩父親任職的士司機辛酸撐起頭家

羅淑佩的父親是的士司機，她坦言自小體會到的士行業的辛酸，大年初一都不會見到爸爸，因為他要「開工」賺錢養家，年初六或初七才到爺爺家中拜年。出任運輸署署長而廣為人熟悉的她，明白「揸的士」這份工作並不容易，亦因為被這行業養大，更希望改善不足。特別是她自己也遇到過的士司機「兜路」，由銅鑼灣去灣仔會展，但司機選擇繞經金鐘，當時推測司機可能將她誤認為遊客。

羅淑佩父親。（羅淑佩FB）

院牧分享父親晚年是很好的基督徒

到父親晚年，羅淑佩憶述最後一個階段也是在靈實醫院度過。她在靈實協會一個活動上曾指，感恩獲靈實醫護人員悉心陪伴父親度過最後的日子。她說，後來透過院牧分享知道父親是一個很好的基督徒，信仰亦令父親很有信心走完最後一段人生路程，坦言作為家屬對此非常感激，亦非常感恩。