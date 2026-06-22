宏福苑｜陳茂波：公帑收購業權是特殊性質　若有需要會再申請撥款

特區政府預計動用40億元公帑收購大埔宏福苑業權。財政司司長陳茂波接受訪問時表示，用公帑收購業權是特殊性質，居民可自由選擇是否出售。他又指，對於居民在出售業權之後的居住安排，如果需要增加撥款的話，政府會再向立法會申請。



去年11月26日，大埔宏福苑發生五級火。（梁鵬威攝）

陳茂波在今年財政預算案中，提出預留40億元公帑處理宏福苑居民的長期居住安排。宏福苑業主可選擇直接收取現金現金或「樓換樓」，未補地價呎價是8,000元、已補地價呎價為10,500元，比測量業界估價高三分之一。

至於宏福苑八座大樓之中唯一未受大火波及的宏志閣，政府在4月底公布，有約77%業主初步有意向政府出售業權，若最終有75%確認並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案，收購價與其餘7廈相同，估計總收購成本約10億元。如確認率低於75%，政府有權選擇不繼續方案。

5月16日，宏志閣居民陸續上樓收拾。（梁偉權攝）

宏志閣納政府收購方案時間表

‧6月30日或之前：如有四分之三、75%宏志閣業主簽署「接受收購建議信件」，正式確認向政府出售業權，政府提出的長遠安置方案將開放予宏志閣



‧8月31日或之前：如已通過75%門檻，其他業主須在期限前簽署「接受收購建議信件」



‧10月15日或之前：接受政府收購方案的業主須在期限前簽署《買賣協議》

