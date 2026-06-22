宏福苑聽證會．最新重點｜聽證會重開　包括城大專家等3人作供

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（22日）重開，為第五輪三場聽證會的第一場，委員會早前指，會在第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。



今日聽證會預計有三人作供，包括跨部門調查專組副組長消防處副消防總長（新界南）林建軍、政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文，以及政府委任的消防工程專家、城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑。



大埔宏福苑大火獨立委員會場聽證會6月22日重開，圖為4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會，委員會主席、法官陸啟康等會後離開會場。（資料圖片/黃寶瑩攝）

宏福苑聽證會6月22日重點：

《香港01》宏福苑五級火專頁

．跨部門調查專組副組長消防處副消防總長（新界南）林建軍作供。

．政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文作供。

．城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑作供。



第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。圖為5月27日，大埔宏福苑大火受災居民再上樓執拾的屋苑外貌。（資料圖片/鄭子峰攝）

宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

宏福苑聽證會5.6第二十一場重點

宏福苑聽證會5.7第二十二場重點

宏福苑聽證會5.8第二十三場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

