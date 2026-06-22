宏福苑聽證會．最新重點｜聽證會重開 包括城大專家等3人作供
撰文：陳萃屏 任葆穎
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大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（22日）重開，為第五輪三場聽證會的第一場，委員會早前指，會在第五輪聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供。
今日聽證會預計有三人作供，包括跨部門調查專組副組長消防處副消防總長（新界南）林建軍、政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文，以及政府委任的消防工程專家、城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑。
宏福苑聽證會6月22日重點：
．跨部門調查專組副組長消防處副消防總長（新界南）林建軍作供。
．政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文作供。
．城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑作供。
大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
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