宏福苑｜合安核實聯署身份信件泄業主個人資料　致歉並全面檢視

大埔宏福苑大火災民早前聯署要求政府委任的法團管理人「合安管理有限公司」召開業主大會，有業主發現合安在核實聯署業主身份的信件中，附有其他業主的個人資料。合安回覆查詢時承認泄漏業主部份個人資料，除向居民致歉外，又稱已即時展開全面檢視並採取補救措施，會聯絡受影響人士解釋。



2026年4月20日，宏福苑居民首日上樓執拾物品。（資料圖片/湯致遠攝）

部份信件附上的表格副本有其他簽署業主的個人資料

合安在網頁發布通告，指經其初步了解，部份聯署業主身份的信件在處理過程中，夾附了業主於聯署時簽署的單一頁表格副本，惟有關副本中包含未經適當遮蓋的資料，涉及同頁不多於四位簽署業主的部份個人資料。合安解釋指，原意是讓業主核對及確認其曾簽署的聯署文件。

就核實聯署業主身份信件的處理和安排，合安稱高度重視事件，並對有關情況引起居民關注深表歉意。合安續稱已即時展開全面檢視並採取補救措施，包括檢討內部處理流程及加強監控機制，並會進一步加強員工培訓，以防止同類事件再次發生。

就核實聯署業主身份信件的處理和安排，合安稱高度重視事件，並對有關情況引起居民關注深表歉意。（合安管理有限公司網頁截圖）

合安又說，會聯絡受影響人士解釋事件，並提供適切協助；同時亦會通報個人資料私隱專員公署，全力配合任何跟進工作。合安稱，一向重視個人資料私隱，並會持續檢視及完善相關措施，以保障資料安全。