北都｜簡化工程噪音許可申請　甯漢豪：如果綁住手就達唔到目標

政府全速發展北都，立法會發展事務委員會今日（23日）討論設立北都專屬法例，當局計劃簡化申請建築噪音許可證的程序，適用於洪水橋、新田科技城和河套、牛潭尾、流浮山及新界北新市鎮、沙嶺數據園區。



有議員關注簡化後居民如何投訴，及涵蓋範圍有否可能減少。環保署副署長區詩敏表示，程序簡化惟噪音標準維持不變，對居民的影響亦不變；發展局局長甯漢豪則指出，專屬法案的目標就是加快工程，若「綁住手」，這宗工程就享受不了建築噪音批准的簡化措施，達不到目標。



姚銘關注，簡化申請建築噪音許可證的程序後，可以為北環綫工程的建造節省多少時間。（資料圖片／盧翊銘攝）

噪音標準維持 環署：對居民影響不變

民建聯新界北議員姚銘關注，簡化申請建築噪音許可證的程序後，可以為北環綫工程的建造節省多少時間，以及若居民需要就噪音投訴，是否仍循傳統機制向環保署投訴。

環保署副署長區詩敏表示，雖然簡化了程序，但噪音標準維持不變，故工程對居民的影響亦不變，並指已加入即時噪音監察，即以實際環境訂立噪音緩解措施，承建商需進行現場實時監察，確保工程噪音符合管制標準。

她又指，工程項目倡議人亦要與社區人士溝通，晚間噪音工程要向居民解釋原因和噪音緩解措施，居民亦可以向環保署投訴工程噪音。

莊豪鋒關注會否將洪水橋站和北環綫主綫，剔除出簡化噪音許可程序的適用範圍。（黃寶瑩攝）

環署將要求申請人提出緩解噪音方案

實政圓桌新界西北議員莊豪鋒認為，簡化程序原意是適用於北都內少人居住的地方，惟適用地點包括屯馬綫洪水橋站，附近已經有洪福邨、丹桂村等居民區；北環綫錦上路站周圍亦不乏「入晒伙」的屋苑，關注政府會否將洪水橋站和北環綫主綫，剔除出適用範圍。

發展局局長甯漢豪（夏家朗攝）

甯漢豪：如果綁住手就達唔到目標

甯漢豪回應指，專屬法案的基本原則是加快工程，「如果我哋又綁住自己嘅手，逢工程附近有人住……（這宗工程）就唔可以享受到建築噪音批准的簡化措施，就達唔到我哋嘅目標啦」。不過她強調，環保署審批申請時，會要求申請人指明施工地點距離最近的民居，並提出緩解噪音的方案。

勞聯主席、勞工界議員林振昇（梁鵬威攝）

何為豁免計算部分總樓面面積的「可持續性」建築？

法案亦提出便利採用創新的建築技術安排，當局在聽取公眾諮詢後，決定增加「提升設計及建造的質素、可持續性及功能性」三項指標，作為屋宇署處理建築建造申請或變通的考慮因素。勞聯主席、勞工界議員林振昇詢問當局有什麼例子，譬如何為「可持續性」建築，是否要應用環境保育技術。

屋宇署副署長吳珮儀（立法會直播）

屋宇署副署長吳珮儀舉例，一棟有中空設計的樓宇，根據過往條例，每一層都要計入「總樓面面積」。但若申請人能證明中空設計是為了增強空間感和空氣流通，或有綠化佈置，該樓層設計可被視為「可持續性」，豁免計算總樓面面積。