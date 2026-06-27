陳茂波：商業航天要「融得到賣得遠走得穩」　香港可做國際接口

財政司司長陳茂波今日（27日）出席首屆西部商業航天大會時提到，西部商業航天具備獨特的「縱深優勢」。不過商業航天還要做到「融得到、賣得遠、走得穩」，這需要能將縱深轉化為全球競爭力的國際化接口，香港正可從資本、科研、 市場三方面扮演此角色。



財政司司長陳茂波今日（27日）出席首屆西部商業航天大會(isd)

西部商業航天具備獨特「縱深優勢」

陳茂波在西安出席首屆西部商業航天大會致辭時提到， 西安航天產業鏈完整，使西部商業航天具備獨特的「縱深優勢」。 不過他認為，商業航天還需要「融得到、賣得遠、走得穩」，產業鏈需要打開國際資本市場，更需要對接全球客戶網絡、對接跨境的規則與標準，而這個過程需要一個能夠將縱深轉化為全球競爭力的國際化接口，香港正可從資本、科研、 市場維度扮演接口。

在資本方面，他認為香港作為國際金融中心，可使西部商業航天企業不僅能獲得資本，更能以國際資本市場熟悉的語言和規則，完成估值定價、股權流動和跨境併購，從而把技術實力轉化為全球資本認可的資產價值。

至於科研及市場方面，他指，香港高校在基礎研究與國際學術網絡方面都具備優勢，與西安院校在研究、轉化應用和國際聯繫上可以協同發展。同時，香港有普通法體系、國際接軌的知識產權保護制度，以及覆蓋全球的專業服務網絡，能夠為西部企業的技術和產品輸出以及海外業務拓展提供「規則接口」，產品在走出國門之前，可以先在香港進行標準的轉換以及產品的試驗和調整。

合作讓中國商業航天「融得到、走得遠、走得穩」

陳茂波相信，上述三個維度是對西部縱深效益的放大。西部縱深可為香港的航天研究提供了技術應用的場景與實體產業的厚度；香港的金融服務和國際化也為西部提供了規則、資金與全球網絡的全面賦能。兩者結合，能讓中國商業航天既「做得出」，又「融得到、走得遠、走得穩」。

他續指，為了對接國家發展戰略和抓緊市場龐大潛力，香港已將商業航天納入產業發展布局，強調香港願意以「一國兩制」下的開放與國際化、全鏈條的資金、高端的人才與科創實力，賦能西部航天崛起，助力國家商業航天布局。