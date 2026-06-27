上任四周年︳李家超以深耕細作喻施政　強調要識變、應變、求變

行政長官李家超即將上任四年。他今日（27日）在社交平台發布短片以「深耕細作」比喻施政，又指要根據各種因素而「識變、應變、求變，深信在「深耕細作」的管治精神下，只要播下更多的種子，香港的未來定必迎來更豐碩的成果。他亦稱本屆政府改變施政文化，建立「以結果為目標」的政府，敢於打破利益藩籬，努力解決歷史遺留問題。



以耕種比喻政府施政

李家超今日以「深耕細作、乘勢而上」為題在社交平台發文，以及上載短片。片中，李家超與行政長官辦公室高級特別助理黃芷淵到訪社區園圃和「全環控水耕研發中心」 ，期間回顧過去4年施政，並談及施政理念。

李家超：治理城市如農耕 須「深耕細作」 確保市民受惠

李家超以耕種四個階段——「翻土、播種、栽培、收割」與特區政府的施政理念作對應。他指「翻土」如同施政中找出問題並構想改革方法，以清除障礙及完善制度體系；「播種」如同確立方向並推出各項政策藍圖；「栽培」代表運用社會資源與政策去幫助有需要的市民；「收割」，則是讓市民實實在在體會到施政的成果。他強調，治理一個城市如同農耕，必須「深耕細作」，確保市民真正受惠。

回顧過去四年，李家超稱本屆政府改變施政文化，建立「以結果為目標」的政府，充分發揮一國兩制優勢，築牢維護國家安全屏障，敢於打破利益藩籬，努力解決歷史遺留問題。

多管齊下解決土地房屋問題

他舉例，政府過多管齊下解決土地房屋問題，公屋綜合輪候時間由6.1年縮短至4.7年，創8年多以來最低記錄；「簡約公屋」有近1萬戶入伙；「簡樸房」有序取代劣質劏房；樓市穩定發展；以「精準扶貧」找出排在隊尾，最需要幫助的人；加快發展北部都會區；主動融入和服務國家發展大局。

李家超迎上任四周年 以「深耕細作」喻施政。

強調要根據各種因素做到「識變、應變、求變」

李家超強調，「深耕細作」絕非一年半載之事，面對各種因素必須做到「識變、應變、求變」。他以到訪的全環控水耕研發中心為例，指出借助科技和人工智能協助，現代耕種已可做到不需泥土、不怕風雨。他形容這正如同香港的產業升級轉型，「變的是形式，不變的是深耕細作的精神」。

他續指，特區政府正全速為香港制定第一份五年規劃，在鞏固及提升香港傳統優勢的同時，必須繼續改革創新，既要看清挑戰，更要把握機遇，以「產業導向」開闢新賽道，提升市民福祉。他深信在「深耕細作」的管治精神下，只要播下更多的種子，香港的未來定必迎來更豐碩的成果。

李家超上任首年，在太平山頂拍攝短片談施政感悟，寓意施政要高瞻遠矚；第二年就坐天星小輪，寓意施政要克服不同挑戰，乘風破浪；到第三年則用「破繭成蝶」比喻施政要改革破局，成蝶之後更要內聯外通飛出去，再創高峰 。