黃錦輝被捕｜被爆出議員涉醉駕不顧而去　笑面現身七一升旗禮

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」被捕。黃錦輝今早如常出席七一回歸升旗禮，與眾議員大合照，笑容滿面。其後，將相片分享到社交平台，未有提到涉醉酒駕駛不顧而去的事件。



66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮。（黃錦輝FB）

黃錦輝在社交平台分享出席七一升旗儀式與回歸慶祝酒會後，內心滿懷喜悅與自豪。他說回歸29年來，香港憑藉獨特的區位優勢、完備的法治根基，以及成熟的國際化營商環境，持續發揮「背靠祖國、聯通世界」的雙向樞紐作用，經濟與社會發展穩步前行。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

他相信在「一國兩制」的框架保障下，香港社會秩序穩定、民生持續改善，並在金融航運、科技創新、文化交流及青年發展等各大領域繼續前行。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

事發在本周一（6月29日），一名66歲姓黃男子駕駛私家車在沙田馬料水一個宿舍撞向另外兩輛停泊在附近的私家車，隨後黃男駛離現場。消息指，事發現場為香港中文大學一個室外停車場，而被捕人是立法會議員黃錦輝。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

當晚警方接報到場，涉案私家車司機其後返回現場，並承認較早前曾撞到兩輛私家車。警方經初步調查，發現該名66歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」等4罪被捕，他已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）