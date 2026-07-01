黃錦輝被捕｜中大內撞兩車　再駛百米停宿舍外　保安半小時後報案

立法會議員黃錦輝涉嫌於本周一（6月29日）在中大內駕車撞到兩輛私家車後不顧而去，事後折返現場被警方拘捕，涉及醉駕等4罪被捕。



消息指，被撞兩車停泊在中大教職員宿舍第十一苑外室外停車場的相連車位。黃錦輝於周一晚上10時46分，駕駛其私家車沿中文大學校園內道路行駛，駛至上址時，失控撞向一輛私家車，令該車向右推移，再撞及另一輛私家車。但黃錦輝事後未有停車，反而駛離現場，再將座駕泊在中大教職員宿舍第十七苑外。當值保安於晚上11時14分報案。根據Google Map資料，兩宿舍僅相距約130米。



根據Google Map資料，兩宿舍僅相距約130米。（Google Map截圖）

當晚警方接報到場，黃錦輝亦折返現場，並承認較早前曾撞到兩輛私家車。案中三車均有損毀。

警方表示，經初步調查，發現該名66歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」等4罪被捕，他已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。

據知，案件現由新界南總區交通部意外調查隊跟進。

黃錦輝在中大教職員宿舍第十一苑（圖左建築物）外撞兩車後離去，駛約百米到第十七苑宿舍外停車（圖中），最終涉4罪被捕。

▼黃錦輝今日出席七一升旗禮▼

黃錦輝今早如常出席七一回歸升旗禮，與眾議員大合照，笑容滿面。其後，將相片分享到社交平台，未有提到涉醉酒駕駛不顧而去的事件。

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮。（黃錦輝FB）

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）