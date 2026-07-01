黃錦輝是誰？中大工程學院副院長　創科學者、曾稱受孫東啟發參政

一名66歲黃姓男子，本周一（6月29日）涉嫌醉酒駕駛撞到兩輛停泊車輛，隨後駛離現場，現已遭警方拘捕。消息指，事發現場為香港中文大學一個室外停車場，而被捕人是選委界立法會議員黃錦輝。



黃錦輝在學界、創科界及政界身兼多職，除了議員身份，他亦是第14屆全國政協委員，同時是中文大學工程學院副院長（外務）。他曾指，參選立法會議員是受創科局局長孫東啟發，孫東同為創科學者出身，他先參選成為立法會議員，期間再轉任創科局長，黃錦輝決定填補孫東出缺的議席。



一名66歲姓黃男子，本周一（6月29日）涉嫌醉酒駕駛撞到兩輛停泊車輛被捕，隨後黃男駛離現場。消息指，被捕人是立法會議員黃錦輝。（資料圖片/何夏怡攝）

黃錦輝早年在香港成長，就讀九龍聖德肋撒英文學校，後來到英國升學，1987年在英國愛丁堡大學取得博士學位。他現為香港中文大學工程學院副院長（外務）、系統工程與工程管理學系教授、創新科技中心主任及創業研究中心副主任。他於2011年獲港府頒發榮譽勳章，以表揚其對香港資訊科技界發展之貢獻。

2022年12月18日，第七屆香港立法會選舉，黃錦輝透過補選當選選舉委員會界別議員。2025年，他再以1,329票當選第八屆立法會選委會議員。

黃錦輝今日出席七一升旗儀式與回歸慶祝酒會，並與創科局長孫東合照。(黃錦輝facebook)

孫東由議員轉做局長 受啟發參選做議員

他接受中大校媒《走進中大》訪問時指，參選立法會是受同為創科學者的孫東啟發。他表示，原本擔任立法會議員的孫東，出任創新科技及工業局局長，他因此決定填補孫東留下的空缺，「孫東的位置是不容易替代的，因為他主要負責與作為創科上游的大學聯繫，這就是我晉身立法會後要做的事情。」

他亦是現屆全國政協委員、香港科技創新聯盟副主席兼秘書長、香港金融糾紛調解中心董事、廣東省粵港澳合作促進會常務理事、深圳市科協常務委員、廣州市科協港澳顧問。