黃錦輝被捕｜葉劉批不負責任非「無心之失」　態度不及陳家珮坦誠

66歲的選委界立法會議員黃錦輝被爆出日前在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被捕。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀向《香港01》表示，黃錦輝事件性質較其黨友陳家珮逆線行車嚴重很多，「唔可以話『無心之失』」，至於佢應否自動辭職，應該由佢自己決定」，批評其政治敏感度「相當之低」，惟強調需要等刑事檢控完畢後，根據法庭處理結果，立法會再跟進處理。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，黃錦輝的政治敏感度不及有政黨背景及直選的議員，當時未能意識到事態嚴重。至於黃錦輝全國政協委員的職位會否受影響，劉表示，政協委員任期中途被免職很罕見，如果真有影響，可能是兩年後政協換屆時才會發生。



葉劉淑儀指，黃錦輝事件要等待刑事檢控完畢，根據警方調查法庭處理結果，立法會再循序跟進檢討。（香港01攝）

葉劉批黃錦輝政治敏感度「相當低」

黃錦輝昨早（1日）被爆出本周一在中大校園醉駕，撞到另外兩輛車後不顧而去，直至警方到場調查才返回車禍現場助查，據悉他獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。數月前，選委界新民黨議員陳家珮涉逆線行車，被控「不小心駕駛」。政界普遍認為黃錦輝事件性質更加嚴重，不過民建聯蔡素玉形容是「無心之失」。

作為陳家珮的師傅及黨友，葉劉淑儀直指黃錦輝事件「嚴重好多」，絕對不是「無心之失」，批評對方不負責任和政治敏感度「相當之低」。不過她強調，要等待刑事檢控完畢，根據警方調查法庭處理結果，立法會再循序跟進檢討。

5月6日，立法會議員陳家珮和主席李慧琼一同見記者，回應逆線行車事件。（夏家朗攝）

（立法會威信）當然有影響，前車可鑒，你見陳家珮不小心駕駛，好多人提出公職人員應該以身作則，你比家珮資深好多、六十幾歲中大副院長，咁唔應該較家珮唔謹慎啦，俾人覺得有啲唔負責任。 行會召集人葉劉淑儀

劉兆佳：黃錦輝政治敏感度不足 沒及時交代和公開道歉

陳家珮年初被爆逆線行車後，同天回應傳媒查詢時承認事件，當晚即發聲明稱「作出錯誤判斷、為此事深感歉意」，之後公開露面向公眾道歉。不過黃錦輝事發後未主動向立法會申報，並照常出席政府「七一」慶祝活動，及後在社交平台發簡短聲明道歉，但迄今未公開現身回應事件。與陳家珮比較，不少政界中人認為黃錦輝危機管理做得不足。

劉兆佳認為，黃錦輝未能意識到事態嚴重，處理存在不足。（資料圖片）

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，黃錦輝作為學者，不及參與政黨和地區工作的議員有政治敏感度，未能意識到事態嚴重，沒有及時向公眾有所交代和作出公開道歉，令自己處於被動境地，指應「快速處理、及早認栽」。

葉劉：傳媒搵佢先道歉無家珮咁坦誠 副院長飲酒仲揸車

葉劉亦批評處理不當：「仲要傳媒搵佢先道歉，當然無家珮嘅態度咁坦誠，好奇怪點解佢作為一個副院長，飲醉酒仲要揸車，我諗佢浸得幾多添。」

7月1日，黃錦輝被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，他出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

劉兆佳：中央對人大政協道德要求很高

坊間關注黃錦輝能否繼續議會生涯或會否辭職。劉兆佳認為，需等警方調查結果，不過對於黃所擔任的全國政協委員一職，他指出中央對人大政協的道德要求很高，但政協委員任期中途被免職很罕見，如果真有影響，可能是兩年後政協換屆時才會發生，視乎事態發展和黃的表現。

他應否自動辭職就應該自行決定。 葉劉淑儀

葉劉淑儀認為，黃錦輝與年初陳家珮事件的嚴重性難以比擬，「當然判斷個錯誤唔應該咁做」，至於應否主動辭職應該由對方決定。