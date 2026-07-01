黃錦輝被捕｜被踢爆醉駕被捕後發聲明致歉　稱全面配合調查工作

66歲的選委界立法會議員黃錦輝今日（1日）被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」。黃錦輝被踢爆醉駕被捕後發聲明致歉，指全面配合調查工作。



中大表示，知悉有教職員被捕一事，由於警方正調查案件，故校方暫不會作任何評論。



黃錦輝。(林靄怡攝)

黃錦輝被踢爆醉駕被捕後發聲明致歉

黃錦輝聲明全文

對於本人於日前於香港中文大學校園內涉及的一宗交通事件，引發社會討論和引致立法會，中文大學校方及各界的不便，本人深表歉意。



現時事件已交由警方及相關政府部門依循正常程序跟進和處理，本人將全面配合調查工作。



感謝各位關心。



黃錦輝。(林靄怡攝)

事發在本周一（6月29日），黃錦輝駕駛私家車在香港中文大學一個室外停車場撞向另外兩輛停泊在附近的私家車，隨後黃駛離現場。當晚警方接報到場，涉案私家車司機其後返回現場，並承認較早前曾撞到兩輛私家車。警方經初步調查，發現黃錦輝未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」等4罪被捕，他已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。