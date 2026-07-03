黃錦輝即日起辭立法會職務　陳家珮內會前受訪稱︰尊重其個人決定

【立法會議員／黃錦輝／醉駕／陳家珮】中文大學工程學院副院長、選委界立法會議員黃錦輝周三（7月1日、香港回歸紀念日）被爆出周一（6月29日）涉嫌在中大校園酒後駕駛不顧而去，涉4罪被警方拘捕，他今午（3日）發表聲明指，即日起辭去立法會所有職務。今年初曾被爆出逆線行駛的新民黨立法會議員陳家珮下午出席內會前被問到黃錦輝辭職決定時表示，尊重黃錦輝個人決定。



選委界立法會議員黃錦輝7月3日發表聲明辭去立法會所有職務。（資料圖片）

黃錦輝下午發聲明︰即日起辭去立法會所有職務

選委界立法會議員黃錦輝周三（7月1日）早上被爆出周一（6月29日）在中大酒駕並撞損兩輛車後不顧而去，直至警方到場調查才返回車禍現場協助調查，最後涉及4宗罪行被警方拘捕，包括酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案，他今午發表聲明指，即日起辭去立法會所有職務。

新民黨立法會議員陳家珮表示，尊重黃錦輝的個人決定。（香港01直播截圖）

陳家珮︰未收到監委會主席李慧琼的指示

新民黨立法會議員陳家珮今年1月23日，在灣仔謝斐道逆線行駛期間，被網民拍下片段上載至社交平台，同樣引起社會嘩然。她今日出席立法會會議前表示，尊重黃錦輝的個人決定，暫時沒收到立法會監察委員會主席李慧琼的重要指示。

監委會副主席陳振英被問及監委會否開會調查時指，要留待立法會主席決定。