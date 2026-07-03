黃錦輝涉酒駕被捕｜中大：已即時暫停該人士在大學的行政職務

選委界立法會議員黃錦輝被爆出日前在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。



黃錦輝是香港中文大學工程學院副院長（外務），中大今日（7月3日）回應指，中大已得悉並高度關注有一教職員涉嫌酒駕和被捕一事，強調大學一直非常重視教職人員行為和操守，並已卽時暫停該名人士在大學的行政職務。中大指，由於警方現正調查案件，校方目前不宜就案情作進一步評論。



7.1傍晚發道歉聲明：對事件深表歉意

黃錦輝周三7.1早上被爆出本周一（6月29日）在中大酒駕並撞損另外兩架車，並且不顧而去，直至警方到場調查才返回車禍現場助查。他在昨日傍晚發簡短聲明道歉，但迄今未公開現身回應事件。他周四（7月2日）回覆「堅料網」記者書面查詢時，形容自己讓對方「擔心了」，直言「現在好亂，在房中休息緊，並反思一下自己的錯過」。他又多謝記者關心，稱事件已進入法律調查階段。

7.1傍晚，黃錦輝在社交平台發布道歉聲明指，對於此宗交通事件，引發社會討論和引致立法會、中文大學校方及各界的不便，深表歉意。他又指，事件已交由警方及相關政府部門依循正常程序跟進和處理，將全面配合調查工作。他目前獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。