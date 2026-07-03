黃錦輝被捕｜中大工程院長稱現難評涉醉駕否：聽解釋與報道有出入

中文大學工程學院副院長、選委界立法會議員黃錦輝7.1被爆出6月29日涉嫌在中大校園酒後駕駛不顧而去，涉4罪被警方拘捕。中大工程學院院長曾漢奇今日（7月3日）列席立法會委員會會議後，被問及黃錦輝作為中大教職員在校內醉駕是否不理想時，曾漢奇表示現階段未評估到是否醉駕，須待法庭判決，又指：「我聽嗰啲解釋，可能同傳媒報道有少少出入。」



曾漢奇指現階段未能評估黃錦輝是否涉醉駕 需待法庭判決

黃錦輝周三7.1早上被爆出本周一（6月29日）在中大酒駕並撞損另外兩架車，並且不顧而去，直至警方到場調查才返回車禍現場助查。黃錦輝涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。他在周三傍晚發簡短聲明道歉，但迄今未公開現身回應事件。

曾漢奇今日出席立法會工務小組委員會會議後，被問及對於副院長黃錦輝作為教職員，涉嫌在校內醉駕，以及撞車後不顧而去，是否不理想。曾漢奇表示，「宜家未評到佢係真係醉駕，所以要等警察調查，法庭判咗先。宜家呢個事件，其實我聽嗰啲解釋，可能同傳媒報道有小小出入」。

中大會否停黃錦輝教學職務？曾漢奇著向中大公關處查詢

現時中大已暫停黃錦輝的在大學的行政職務，問及校方稍後將如何處理，以及會否停黃錦輝的教學職務，曾漢奇指，警方正調查事件，不會作出任何評論，著傳媒向中大校方公關處查詢。