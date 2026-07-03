黃錦輝辭職低氣壓　梁美芬大群組轉發辭職聲明添尷尬｜政壇諸事町

中大校園醉駕被捕的選委界立法會議員黃錦輝，事四日後今日（3日）宣布辭職，為事件暫時畫下一道休止符，立法會監委會亦不用啟動調查，避免事件發酵令議會繼續尷尬。不過，黃錦輝發辭職聲明後，卻發生另一件尷尬事。



據悉，黃錦輝的議會同僚梁美芬在全體90名議員的通訊群組中，轉發黃錦輝的辭職聲明，場面尷尬。有代議士坦言梁美芬尤如「贈興」，無必要在低氣壓氣氛下再添煩。一直在群組的黃錦輝只能回覆道「多謝大家支持和愛護」，立法會主席李慧琼也只唯有轉發自己的聲明。



黃錦輝。（資料圖片）

早一天已傳出黃錦輝計劃今日見記者的消息，最終告吹，取而代之的是一紙聲明，宣布辭去立法會所有職務。同日，立法會有多場會議，議員出入也難免被記者「捕獲」回應事件。首名被立法會監委會啟動調查的選委界陳家珮亦不例外，她大方表示尊重黃錦輝的決定。

黃錦輝。（資料圖片）

議會擺脫不到89人的不齊人宿命，彌漫低氣壓氣氛之際，據了解經民聯梁美芬在傳媒已廣泛報道黃錦輝辭職消息後，突然轉發一則經多次轉發的黃錦輝辭職聲明。多名代議士大感愕然，原因不是黃辭職，而是梁美芬是否有需要將一篇廣為人知的消息，在黃錦輝都存在的群組中再發一次。有議員直言梁美芬此舉「心地唔好」，有在別人「傷口上撒鹽」之感。有代議士同指，關心黃錦輝可以私下傳訊息，有何必要在90人群組再予人「落人面」之感。

黃錦輝。（資料圖片）

據了解，黃錦輝之後在群組回覆「多謝大家支持和愛護」，李慧琼也轉發自己就黃錦輝辭職而發出的聲明。一眾議員就唯有「排隊」般在群組留言「保重」之類祝福說話。梁美芬在一段時間後，留下一句「保重」。然後，在立法會回覆傳媒時指，相信黃錦輝有檢討自己行為，要開會研究監委會有否仍需要展開調查。