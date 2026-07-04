黃錦輝辭職｜李慧琼首現身回應：體現承擔責任　補選交政府安排

立法會議員黃錦輝在中大校園醉酒駕駛且不顧而去，昨日（3日）辭任議員。立法會主席李慧琼今日（4日）首度現身回應事件，表示黃錦輝辭職體現其承擔責任，相信其案件會在法院依法依規審理，至於出缺的議席是否補選，則交政府作具體安排。



黃錦輝酒駕撞車涉4罪被捕 昨日宣布辭職

66歲的黃錦輝是中大工程學院副院長，周三（7月1日）他被爆出6月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。

事件曝光後，外界關注立法會監察委員會是否展開調查。監委會副主席陳振英周四出席出席活動時曾表示，監委會只有一名發言人，就是立法會主席。同日立法會監委會回應傳媒查詢指，監委會一直非常重視議員的行為操守，會按《立法會議員守則》認真嚴肅處理。

7月1日，身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼出席回歸29周年酒會後見記者。（李振邦攝）

黃錦輝在周三下午發表簡短聲明就事件致歉，昨日下午，他再發表聲明指，就近日所涉及的交通事件，為社會及立法會帶來困擾深表歉意，而為免影響立法會運作，黃錦輝指經過慎重考慮，決定由即日起辭去立法會的所有職務。立法會秘書處隨後發表聲明，證實黃錦輝已向立法會秘書給予書面辭職通知。聲明指，李慧琼尊重黃的決定，並衷心感謝他一直以來盡心盡力服務立法會，貢獻香港。

李慧琼：期望所有議員汲取教訓 謹慎履職

李慧琼本人今早首度現身回應事件，表示黃錦輝辭職體現其承擔責任。她指出，每一位議員都知悉社會對議員或公職人員有很高的期望，而她亦期望所有議員能汲取教訓，更謹慎要求自己在工作方面要盡職，同時更嚴謹要求自己的行為。