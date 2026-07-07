維港增設遊艇港灣？　海事處有保留：水底有不少電纜、電線

近年政府大力發展遊艇經濟。立法會經濟發展事務委員會今日（7日）討論「遊艇跨境便利措施」事宜。航運及交通界議員林銘鋒指，外地不少的遊艇港灣都鄰近消費區，關注香港是否有其他適合地點發展遊艇港灣，例如把現有的碼頭設施改建成遊艇會。海事處處長王世發表示，維港水底有不少鋪設，包括隧道、水底電纜、電線等，不太容易覓底建立遊艇港灣。



經民聯立法會議員黃永威。（何夏怡攝）

海事處早前公布數項遊艇跨境便利措施，包括放寬對訪港遊艇的泊位要求，容許已裝設船舶自動識別系統和甚高頻無線電的訪港遊艇，可在西貢企嶺下海、大潭灣指定水域範圍內錨泊。

經民聯工業界議員黃永威指，部分指定錨泊位較「山旮旯」，需要依靠駁艇「埋岸」，問到會否提供接駁服務，以及會否在指定錨泊位增設臨時登岸設施。運輸及物流局副秘書長、海運及港口發展專員陳婉雯指，遊艇無需要24小時放在錨泊區內，遊艇申請許可後可在香港水域四處航行，相信可解決相關問題。

選委界立法會議員姚柏良。（梁鵬威攝）

選委界議員姚柏良指，內地遊艇自由行手冊，除提供航行基本資訊外，亦提供建議行程，認為值得香港參考，如推薦旅客到鯉魚門吃海鮮。陳婉雯支持推薦行程，但認為作為政府部門網站，難以推薦某公司的特定行程。