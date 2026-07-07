預繳消費合約金額拆細可避規管？政府：同日簽多張合約視同一合約

規管美容及健身服務等預繳式消費的《商品說明條例》修例，展開兩個月公眾諮詢，包括為合約設7天冷靜期，及14天退款期，一旦合約總額超過指定金額，便需要受法例規管。立法會經濟發展事務委員會今日（7日）開會討論，有議員關注有業界會以「拆細」合約的方式，去規避規管。有議員則擔心修例會影響業界經營。商務及經濟發展局指初步認為如果有市民在一日內，與同一商戶簽署多張合約，將被視為屬同一合約。局方又強調修例會作出平衡，不會令業界因為冷靜期退款而有所損失。



選委界議員陳紹雄。（黃寶瑩攝）

陳紹雄憂有商戶「化整為零」避規管

商務及經濟發展局在《商品說明條例》公眾諮詢文件中，建議考慮規管水平為3000元或以上、8000元或以上、1.5萬元或以上的合約。

選委界議員陳紹雄擔心，個別商戶會採用「化整為零」的方法，透過拆分合約來規避規管。商務及經濟發展局副秘書長歐慧心表示，政府初步認為如果有市民在一日內，與同一商戶簽署多張合約，會被視為屬同一合約。

邵家輝。（黃浩謙攝）

邵家輝：業界對修例感憂慮

自由黨批發及零售界議員邵家輝指，理解政府修例的初衷，但業界目前正飽受市民北上消費潮的影響，經營面對困難，不少業界對修例感到憂慮。

對於政府建議，如消費者以非現金方式付款，倘顧客要求就「一筆過」付款的合約，申請退款，商戶可扣除上限為交易金額的2%作行政費。至於分期付款，扣除上限則為交易金額的5%。邵家輝指，建議只針對非現金付款，假設有有心人以現金付款，然後要求退款，業界將難以營運。

他續指，部分信用卡交易手續費逾 2%，若涉及分期付款，手續費更可高達 8%。在此機制下，若消費者隨意退款，商戶可能「每一單唔單止（蝕）燈油、火蠟同埋人工，我要每一次都蝕畀你」，對業界並不公道。他又認為，要求就冷靜期退款作解釋可保護經營者，使業界不會被人誤會為黑店。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（直播胾圖）

丘應樺：不會令業界因冷靜期而蒙受損失

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府期望可以在修例的同時作出平衡，使業界不會因為冷靜期退款，而有所損失。他續指，諮詢期會詳細考慮上述意見，以保護業界，例如考慮容許收取現金的商戶，都可以收取一定金額。他又稱，會考慮要求消費者就冷靜期退款作解釋。

進出口界鍾奇峰發言。（鄭子峰攝）

進出口界議員鍾奇峰關注，如果有消費者在冷靜期內，使用了部分服務，退款時是否會按剩餘比例扣除費用，而非全額退還預付款項。他又問到，當局會否設立支援機制，以防止消費者濫用退款機制。

歐慧心指，消費者在冷靜期內使用服務可分為兩種情況處理，倘涉套票模式會以總額平均除開計算，而儲值模式則會按單次使用的服務費計算。她又指，為處理濫用退款情況，當局建議容許商家在退款時扣取行政費用。