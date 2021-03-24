建制力挺修改議事規則　張宇人稱不明白為何反對派有選票

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-24 19:39

立法會內務委員會上月底通過多項修改《議事規則》及《內務守則》建議，包括設「停賽」機制，若議員行為不檢點，主席可考慮暫停職務，又訂明立法會議案辯論時限及縮短議員發言時間等，有關擬議決議案今日（24日）在立法會大會審議。 議事規則委員會主席謝偉俊發言時指，通過有關是次修規建議後，將研究其他修規建議，包括處理法定人數問題，日後毋須就點算法定人數打鐘15分鐘。 自由黨主席張宇人贊成修規建議，稱自己最看不過眼是反對派逢政府必反，拖垮政府所有德政，不理市民死活，坦言當時不明為何市民可容許反對派這樣做，同時亦可有選票，又說不明白為何反對派要反對德政，但後來他明白，若人人豐衣足食、肚滿腸肥，就很難「搞革命」。

議事規則委員會主席謝偉俊指，將研究其他修規建議，包括處理法定人數問題，日後毋須就點算法定人數打鐘15分鐘。（資料圖片）

謝偉俊：下一步擬修改打鐘15分鐘規定

謝偉俊指，修改《議事規則》進一步確保議會有效運作，並維護議員的發言權力，指議規會先後進行三次諮詢，極大部分議員也支持建議，若立法會通過修訂，本周五（26日）將提交內委會批准，獲批准後，修規建議將即時生效。謝偉俊重申，很高興有機會在任期內再次就議規作重大修改，強調修規並非限制議員的憲制權力，而是平衡議會有效運作及議員憲制權利，讓議會撥亂反正、重回正軌。

謝偉俊表示，擬議決議案通過，希望可處理法定人數問題，他指點算法定人數時打鐘15分鐘，只是《議事規則》規定，並非《基本法》，認為日後毋須再浪費15分鐘打鐘，指建議須諮詢法律意見。至於向被停賽的議員扣薪及經濟制裁，謝偉俊指要作進一步研究和諮詢法律意見。

謝偉銓批部份反對派不配做香港人、中國人

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓批評，反對派近年「無定向、無理據、無間斷、無所不用其極、攬炒瘋狂式拉布」，最經典是郭榮鏗主演內會選舉拉布鬧劇，令立法會審議法案的功能癱瘓，又斥部份反對派公然作出賣國、賣港行為，包括宣誓變宣讀、在暗在明鼓吹港獨、煽動攬炒、到外國乞求制裁中國及香港，要700萬港人「攬住一齊死」，要全國14億人受經濟損害，直斥反對派不配做香港人和中國人，「咁嘅人唔止唔配做議員，連香港人、中國人都不配做。」

立法會內務委員會上月底通過多項修改《議事規則》及《內務守則》建議，包括設「停賽」機制，若議員行為不檢點，主席可考慮暫停職務。（資料圖片）

張宇人稱明白反對派反德政 因肚滿腸肥難搞革命

張宇人發言支持修規建議，坦言不明白為何市民會投票支持逢政府必反的反對派，又不明白為何反對派在議會內要反政府、反政府政策、反德政，直至近一兩年他明白了，因若然人人豐衣足食、肚滿腸肥，就很難「搞革命」，若人人「唔多掂」，才有人幫手「搞革命」，「最睇唔過眼係佢哋逢政府必反，要拖垮政府所有施政，特別係德政，唔理市民死活，行為唔君子，直頭係爛仔，當時我都唔明點解市民可以容許佢哋做，佢哋亦有選票。但亦都唔明，明明係好嘢，佢哋（反對派）都要反政府、反呢啲政策、反呢啲德政。但呢一兩年我了解到，搞革命通常就要民不聊生，希望個個都唔多掂，就有人幫手搞革命，個個豐衣足食、肚滿腸肥，就當然難啲搞革命，相信市民已要睇清楚呢啲做法。」

立法會主席梁君彥下午6時半停止辯論，明天早上9時續會。