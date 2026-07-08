民建聯巡查中西區55間公廁揭衛生退步　即睇最靚、最劣公廁名單

民建聯繼去年走訪中西區公廁了解衛生情況，今年再巡查中西區55間公廁，遍布山頂、金鐘、中上環、西營盤及堅尼地城。今日（8日）發布調查報告，發現逾七成公廁未見清潔工更表，另外逾四成公廁地面濕滑。以約100分為滿分計，整體中西區男女公廁平均分為70.54分和78.82分。今年無公廁獲得滿分，該黨認為整體衛生水平較去年退步。立法會議員陳學鋒形容情況不理想，呼籲政府投入資源改善衛生，同時加強衛生教育。



民建聯調查顯示今年無公廁獲滿分，整體衛生有所退步（何姿瑩攝）

卑路乍灣海濱長廊公廁最低分 西營盤及香港公園最高分

今年男廁以104分為滿分，女廁以100分為滿分計算，無公廁獲滿分。中區男廁及女廁平均分為72.97分和76.63分，而西區男廁及女廁平均分只得68.11分和81分。換言之，中區男廁衛生水平較西區男廁好，女廁則相反。

評分最高的男廁是西營盤海濱公園及香港公園室內運動場，同獲98分。中西區最高分女廁為同獲96分的石塘咀市政大廈、水街公廁及浴室，而美輪街公廁獲92分跟隨其後，卑路乍灣海濱長廊的男女廁均評為最低分，分別僅得36分及46分。

民建聯巡查發現逾七成公廁未見更表，逾四成公廁存在地面濕滑問題（何姿瑩攝）

逾七成公廁無張貼清潔工更表、抹手紙

巡查發現，超過七成公廁未見清潔工更表，僅17間男廁及16間女廁有張貼清潔人員更表，部分即使有更表亦未填寫。此外，逾半數公廁沒有抹手紙，市民洗手後無法擦乾雙手，導致洗手盤附近地面滿布水滴，加劇濕滑。

衛生情況影響旅客觀感 議員倡加強公眾教育

陳學鋒直言今年無公廁獲滿分，反映整體的衛生水平有所倒退，情況不理想。他指衛生情況較差的公廁大多聚集在旅客區，旅客人數越多，使用率越高，清潔的頻率隨之增加，但清潔的次數不能與一般公廁相提並論。他亦強調公廁衛生情況會影響旅客體驗，建議政府在旅遊區更多投放資源，並配合旅遊大使介紹公廁使用文化。

中西區區議員楊學明指，公廁衛生情況與使用者息息有關，普遍的使用者都有「羊群心理」，如果使用者覺得廁所潔淨，便會自覺愛惜使用，衛生情況亦得以改善。他建議相關部門加強教育，如張貼易記的標語及廁所清潔活動，以提升市民和遊客公共衛生意識。至於會否因為人手不足導致無人及時清潔，楊學明表示將向政府提交文件，要求強制所有公廁設置廁紙和清潔人員更表。

民建聯提岀六項建議，其中包括善用科技加強管理（何姿瑩攝）

民建聯提岀6項建議 改善中西區公廁衛生

第一，民建聯要求加強人手巡查公廁狀況及監管外判承建商，並運用科技優化公廁清潔更表制度，以保障清潔公廁的次數；第二，在區內所有公廁安裝抹手紙機，減少地板濕滑；第三，改善抽風設施、增加風扇數量減少異味和濕地；

第四，所有公廁安裝電子資訊屏，顯示公廁內的可用廁格、尿兜等資訊，讓市民得知佔用情況；第五，所有洗手盆位置安裝自動感應皂液機；第六，所有廁格安裝酒精消毒液以清潔廁板，並全面更新廁格自動沖廁功能。