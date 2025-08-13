民建聯調查：中西區逾四成公廁衛生欠佳　這九間公廁滿分

民建聯今天（13日）公布中西區公廁衛生調查報告，團隊巡查區內53間公廁，以男廁以57分為滿分，女廁54分為滿分來計算，逾半公廁得分達50分以上，衛生情況較2018年明顯改善，有九間公廁更獲滿分，但超過四成公廁存地面濕滑問題及有異味，建議政府科技化管理公廁。



民建聯巡查發中區廁所較西區潔淨（民建聯提供）

民建聯巡查九間公廁滿分

民建聯港島西立法會議員陳學鋒聯同區議員楊學明、楊開永、葉亦楠、施永泰、劉天正、張嘉恩發布調查，團隊6至7月巡查公廁，男廁以57分為滿分，女廁54分為滿分來計算，男廁及女廁各有一半以上評分在50分或以上，主要集中在中環、金鐘及半山一帶。

調查發現中區廁所較西區廁所潔淨，中區男廁及女廁平均 53.22分及51.62分，西區男廁及女廁平均只得44.11分及43.67分。男女廁皆滿分的公廁包括香港公園公廁、香港動植物公園公廁、堅道花園公廁、堅巷花園公廁、堅尼地道公廁、己連拿利公廁、克頓道公廁、旭龢道公廁、羅便臣道公廁。

民建聯巡查發現逾四成公廁地面濕滑，異味普遍；逾半無清潔更表，難追查清潔次數（民建聯提供）

中西區逾四成公廁地面濕滑 普遍有異味

民建聯巡查亦發現，中西區逾四成公廁地面濕滑，普遍有異味；逾半公廁無清潔更表，難追查清潔次數。其中，評分最低男廁是堅尼地城科士街兒童遊樂場公廁（30分），女廁是西營盤中山紀念公園公廁（29分），有髒濕及異味問題。

民建聯向政府提出六大建議，其中包括將公廁科技化管理措施。（民建聯提供）

民建聯建議科技化管理公廁

民建聯向政府提出六大建議，其中包括將公廁科技化管理措施：一、加強巡查監管外判商，用電子打卡防止預填更表，影響真正清潔公廁的次數；二、在公廁展示投訴熱線，由承辦機構專人即時跟進而非轉向1823；三、改善抽風設施、增加風扇減少異味濕滑；四、安裝電子資訊屏顯示廁格及尿兜可用資訊；五、在洗手盆設自動感應皂液機；六、在廁格加酒精消毒液及全面增設自動沖廁功能。