北區公廁清潔工佈置鮮花又靚又乾淨　港女分享經歷：係我安心之所

靚靚公廁難求！有女生近日發文大讚粉嶺北區公園的公廁「又靚又乾淨」，清潔阿姨更會定期更換鮮花佈置，畫面所見廁所十分整潔，足見清潔姐姐有做足工夫。網民還分享了更多該廁所的照片，有港女更指自己曾失業後陷入低潮，當時要騙家人「仲有工返，成日係呢個公園坐喺度睇書，見到啲花冇咁難過」。不少人分享其他香港優質公廁之餘﹐還提醒大家身體力行「可以1823搵食環署表揚佢㗎」。



網民分享北區公廁照片，大讚「又靚又乾淨」，清潔姐姐會定期換花。（Threads圖片）

公廁定期換新花「又靚又乾淨」

樓主在Threads發文，分享北區公園的公廁圖片，大讚「又靚又乾淨，姨姨定期會換新花，覺得要加佢人工」。照片所見，廁所的洗手盆位置，多塊鏡子前都放置了不同種類的鮮花，白、藍、紫、粉紅配上綠葉，用花瓶盛載，色彩非常豔麗。公廁整體十分整潔，地上無多餘積水，與公眾對公廁「污糟邋遢」的印象大相逕庭，可見清潔姐姐有做足工夫。

港女曾失業去睇書 「呃屋企人仲有工返」

有附近街坊分享該公廁去年情況，當時亦放了不同鮮花，又指「去呢個廁所係好開心！開心有人同我同一感受」。有港女分享，自己有段時失業後陷入低潮，因這個廁所和屋企有距離，「呃屋企人仲有工返，成日係呢個公園坐喺度睇書，見到啲花冇咁難過」、「曾經係我安心之所，亦都係呢度唸通咗搵咗人幫我」。

網民分享北區公廁照片，大讚「又靚又乾淨」，清潔姐姐會定期換花。（Threads圖片）

網民大讚公廁乾淨，鏡和磚抹到「反光」。（Threads圖片）

網民激讚：牆上面嘅磚反晒光

其他網民笑指「阿姐係好enjoy工作啊！把環境佈置得美美的」、「清潔姐姐：呢度我office嚟，當然要佈置得靚靚，咁返工先會返得開心」、「香港也有咁靚公廁」、「見到真係畀利是佢」、「好乾淨，牆上面嘅階磚反晒光」、「呢個行為真係佢好用家好，應該加人工」、「但往往呢種員工都係畀高層無視」。

有網民分享去年情況，指清潔工不時換花。（Threads圖片）

網民分享其他優質公廁

優質公廁可遇不可求，網民分享其他優質公廁，「赤柱個公共廁所都好靚，好乾淨」、「大埔火車站嗰個廁所都係咁好靚好乾淨，唔知係咪同一個姐姐。多謝佢同辛苦哂用心令到個廁所咁舒服同乾淨」、「聯和墟圖書館洗手間都好乾淨」。有網民又有另類「推介」，「唔該你來元朗兩個公廁參觀下，一定嚇死你，用咁多公帑起（康景街嗰個）， 汚糟到….可能周圍附近太多大陸大媽使用，所以唔會再去」。

（Threads）