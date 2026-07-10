施政報告2026｜新民黨再促設航天經濟辦公室　建將軍澳過海隧道

新民黨今日（10日）於政府總部向行政長官李家超提交《施政報告》及五年規劃建議，黨主席葉劉淑儀繼續主張成立「航天經濟統籌辦公室」，期望政府可在6個月內透過公開招聘，委任熟悉航天經濟的人才擔任。新民黨又提倡興建連接將軍澳與港島的第四條海底隧道，紓緩現時幾乎飽和的三條海底隧道。



新民黨主席葉劉淑儀率領該黨代表會見行政長官李家超，提交施政報告建議。（新民黨）

新民黨以推動經濟高質量發展、促進高水平對外開放及改善社會民生劃分出三大範疇共29項建議，第一項就是「成立航天經濟統籌辦公室」。建議書表明，新民黨由 2025 年起倡導推動商業航天發展，提出三個政策目標，一是服務國家戰略發展所需，二是為香港金融及法律服務行業注入新發展動能，三是通過國際合作，提高我國在和平使用外層空間的話語權。

葉劉倡大學開設專利法律科目 推動專利貿易

新民黨主席葉劉淑儀表示，期望6個月內透過公開招聘，委任熟悉航天經濟的人才執黨「航天經濟辦公室」，她同時建議在創新科技及工業局下成立「航天經濟統籌委員會」，以統籌與航天經濟科技、法律和金融等領域事務。她期望政府在一年內訂立政策藍圖，討論五年間如何推進，以加快助力國家建設「航天強國」。

葉劉淑儀建議推動知識產權貿易。（蘇俊希攝）

葉劉又提到知識產權貿易，認為香港知識產權的發展較緩慢，建議從大學培養人才，加入專利法律科目，讓畢業生懂得定價和法律，全面發展專利貿易。

黎棟國建議大廈管理引入三層調解機制

新民黨常務副主席黎棟國提到，大廈管理上要有轉變，他建議政府引入三層調解機制，以處理業主之間的糾紛，第一層以社區調解為主，第二層就由專業人士組成審裁處，第三層則由較高層級法庭負責，處理較大型的糾紛，有助減少業主和住戶之間的紛爭及避免小型問題因程序拖延而惡化。

黎棟國就大廈管理模式提出建議。（蘇俊希攝）

新民黨見行政長官後見記者。（蘇俊希攝）

他又表示屋苑發展越來越大，但一個屋苑通常只有一個公契，他認為業主與業主之間，甚至每一座樓宇之間的關注都不同，他建議在新的發展中，容許以少量座數為單位，並成立附屬法團，可以增加辦事效能，減少爭拗。

陳家佩促優化子女免稅額 免除雪卵十年限制

新民黨建議政府優化子女免稅額，推行累進式增加，第二名子女起免稅額增加2.5萬元，第四名子女後劃一增加1倍，而新生嬰兒獎勵金也希望政府能延續發放，並為生育第二胎的家庭發放多50%獎勵金。

同時建議政府放寬使用生殖科技限制，立法會議員陳家珮表示上一屆的政府已經放寬限制，免除雪卵十年限制，她提出香港有優質的醫療團體，可以考慮鼓勵更多生殖科技，如雪卵及試管嬰兒等，長遠對女性多一份保障。

陳家珮提倡舒緩人口老年化及少子化。（蘇俊希攝）

陳家珮又指出舊街市的空置率高，建議靈活使用空置店鋪，例如給現有政府服務，以空置店鋪作綠在區區、區議員辦事處或關愛隊辦事處。她有提到三無大廈的業主可能欠缺開會地方，建議開放鋪位給社區使用。

何敬康倡建將軍澳過海隧道 成立應對極端天氣戰略小組

立法會議員何敬康建議政府興建從將軍澳到港島的第四條海底隧道，他表示現時的三隧分流情況也接近飽和，所以建議政府進一步紓緩香港交通。

何敬康提到建議政府興建第四條海底隧道。（蘇俊希攝）

他又提到香港極端天氣會帶來經濟損失，他期望政府成立應對極端天氣的戰略小組，利用大數據分析香港極端天氣所帶來的影響，制定從城市規劃、建築標準、水電供應及交通網絡的全面應對策略，以保障市民的私人財產安全和減少不必要的經濟損失。

AI漸趨廣泛 容海恩促制定人工智能治理策略

新民黨副主席容海恩指出中小企與市民使用人工智能（AI）越來越廣泛，但在教育和法律上，如何對待AI仍是難以入手，所以現在是適當時候考慮用高層次的策略定製框架，讓人工智能發展更健康。

容海恩談及人工智能治理策略。（蘇俊希攝）

她又提到綠色建材，期望香港能對接「十五五」美麗中國，以實現減碳和碳中和，為國家出一分力。她表示北部都會區發展的同時，建議政府在建材上和用地上投放更多資源，做好這房main的建設，而做好綠色中國、綠色香港，並助國家邁向高質量發展。

李梓敬倡深化國際交流合作 機場發展高端產業

立法會議員李梓敬就建議設立「海外伙伴合作計劃」，鼓勵本地組織與「一帶一路」沿線及海外的大學和商會合作，期望香港能擔當重要角色，以為促進國家高水平對外開放方面發揮獨特貢獻。

李梓敬建議深化國際交流合作。（蘇俊希攝）

他又建議機場發展高端產業，發展冷鏈物流產業及飛機租賃的高等服務，同時亦鼓勵機場與粵港澳大灣區的機場有不同合作，並推動機場城市計劃，以強化香港作為國際航空樞紐的地位。