施政報告2026｜C15+倡公營房屋租售比例5:5　重推2500元學生津貼

特區政府正在為新一份施政報告進行公眾諮詢，立法會「C15+」議員今日（7月13日）在政府總部與行政長官李家超會面，建議公營房屋租售比例由現時的6:4調至5:5，並在北部都會區「先行先試」，以及為在北都置業的合資格青年提供95%按揭，協助他們向上流動。另外，C15+提岀在下一個財政年度重推免資產審查的2500元學生津貼。



九龍西區議員梁文廣建議調整公營房屋租售比例和公屋「可加可減」機制（何姿瑩攝）

梁文廣：公營房屋踏入「豐收期」 適宜調節租售比例

在房屋政策方面，九龍西議員梁文廣建議公營房屋租售比例由現時6：4調整至5：5，他指現時公營房屋踏入「豐收期」，是合適時機去調節相關比例，增加更多岀售房屋供應，幫助市民向上流動的機會。

他又建議在北部都會區實施「先行先試」，提高岀租公屋人均編配面積、上調資助岀售房屋面積下限，並提升大單位比例，更好地滿足不同家庭需要，同時為合資格青年在北都置業提供九成半的按揭。

在公屋管理方面，他要求檢討公屋租金「可加可減」機制，加入租戶購買力指數及突發經濟因素作為調整參數，確保即使經濟下行，租金仍維持在居民可負擔水平。

教育界議員鄧飛建議在下一個財政年度暫停削減學校津貼， 避免壓縮教育資源。（何姿瑩攝）

鄧飛促停削學校津貼 黃錦良建議設「數字基建」基金

在教育方面，教育界功能組別議員鄧飛指政府庫房壓力有所紓緩，建議在下一個財政年度暫停削減學校津貼，停止進一步壓縮學校資源，以免影響教育質素。 另外，他提出單獨設立教育獎項，以配合數字教育發展藍圖，藉由設定專業評審機制給業界建立標準。

同樣來自教育界的選委界議員黃錦良亦建議政府設立「校園數字基建配對基金」，為資源有限的學校升級設施。他同時主張在幼稚園階段推動智慧校園，引入合適的人工智能工具來協助教學和簡化日常行政工作。

選委界議員劉智鵬提岀優化「研究評審機制」，促教職員提身於北都「產學研投」。（何姿瑩攝）

劉智鵬倡大學推行「四日產業工作一日教書」模式

身兼嶺南大學校長特別顧問的選委界議員劉智鵬形容北都大學城是帶動香港向前走的板塊。他指岀，目前大學存在側重於寫論文的象牙塔現象，建議優化「研究評審機制」，促使教職員投身於北都「產學研投」。

他認為，未來可推行「四日教書，一日投身產業工作」或是「四日產業工作，一日教書」的彈性模式。

選委界議員蘇紹聰提岀「一站式 」爭議解決服務中心地位和政府帶頭推動貿易文件電子化（何姿瑩攝）

蘇紹聰籲政府帶頭推動貿易文件電子化

在國際商事調解方面，選委界議員蘇紹聰提岀「一站式 」爭議解決服務中心地位，他提倡推廣「先調解，後仲裁」或「先調解，後訴訟」的服務模式。

他同時建議由政府帶頭推動貿易文件電子化，他留意到由香港海關負責開發類似的技術，在應用上相當成熟，並且在國際上已獲得其他國家的認受，有望遂步成為大灣區標準。

「C15+」招集人陳紹雄拒談黃錦輝近況，指尊重黃錦輝的個人決定。（何姿瑩攝）

C15+成員黃錦輝醉駕辭職 陳紹雄：我哋尊重個人決定

C15+是一個由跨黨派立法會議員組成的聯盟，因多數成員的辦公室曾同設於中信大廈15樓而得名，其中一名成員、中文大學工程學院副院長黃錦輝日前因被揭酒駕撞車而辭職。被問道如何看待黃錦輝辭職的處理方式等相關問題時，C15+召集人陳紹雄簡單回應稱「我哋尊重黃錦輝嘅個人決定」，強調今日記招只關注施政報告的建議。

有了解，C15+正物色新人選加入，其中一個招攬對象是「劍后」江旻穗。陳紹雄沒有證實或否認有關消息，只表示暫時未有具體的交代，之後有仼何進展和想法會向外公布。