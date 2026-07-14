行政主導下立法會可反對？梁美芬：不等於沒制衡　走過火就要執法

中央港澳辦主管的全國港澳研究會，今日（14日）在香港舉辦「以高水平安全護航高質量發展專題宣講會」，本身是基本法委員會委員的經民聯選委界立法會議員梁美芬，會後談及「行政主導」的定義。她說，不等於立法機構沒有制衡空間，若立法會「走過火」就需要執法，「法律不夠就要制定國安法」。她形容行政長官行使權力時，立法機構很重要，舉例基本法23條有91條修訂。



2026年7月14日，中央港澳辦主管的全國港澳研究會，在香港舉辦「以高水平安全護航高質量發展專題宣講會」，本身是基本法委員會委員的經民聯選委界立法會議員梁美芬，會後談及「行政主導」的定義。（何夏怡攝）

強調行政主導不等於立法會不制衡

梁美芬被問到行政主導下有否空間提出反對意見，甚至投反對票。她說，《基本法》制定時已經清晰列明的「行政主導」不等於立法機構沒有制衡空間，行政、立法、司法是互相制衡和配合。

如果立法會「走過火」、被癱瘓咗，超越「一國兩制」繁榮安定底線，咁會要執法，法律不夠就要制定國安法。 梁美芬

她又指行政長官行使權力時，立法機構很重要，舉例北都專屬法例的審議、基本法23條亦有91條修訂。

全港港澳研究會副會長王振民來港出席「以高水平安全護航高質量發展」宣遘會。（何夏怡攝）

指香港國安法「全球最高水平」

梁美芬又指，香港有信心成為全球最自由、最安全、最穩定、最有競爭力的投資港。她表示，香港國安相關法例是「全球最高水平」，最能平衡人權和自由的國安法律，舉例香港國安案例原則獲美國地方法院引用，「證明雖然國安問題上『打緊對家』，但法院基於法治精神，我哋嘅案例獲引用」。

她又指，《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書指出，香港不追求絕對安全，既保障人權、經濟自由，亦保障安全。