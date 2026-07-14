基本法委員會委員韓大元：沒必要追求絕對安全　要維持開放性安全

中央港澳辦主管的全國港澳研究會，今日（14日）在香港舉辦「以高水平安全護航高質量發展專題宣講會」，本身是基本法委員會委員的全國港澳研究會副會長韓大元強調，香港國安法令香港擁有更好的經濟發展和投資的環境，同時也保障香港人的人權。不過，維護國家安全不必追求絕對安全，要維持開放性的安全。



2026年7月14日，中央港澳辦主管的全國港澳研究會，在香港舉辦「以高水平安全護航高質量發展專題宣講會」，本身是基本法委員會委員的全國港澳研究會副會長韓大元發言。（蘇俊希攝）

韓大元：安全和自由可以平衡

會上，韓大元表示安全和自由是可以平衡，實踐一國兩制的香港只有安全才能發展經濟，所以有必要維護國家安全。他提到特區政府所編製的首份五年規劃，形容規劃主動對接國家十五五規劃，也把統籌發展安全作為未來的五年發展的重要原則。他表示統籌發展安全是在一國兩制下特區發展的基本要求。

所以，韓大元指政府要確保國家安全是一國兩制底線的保障及維護主權安全發展的最高原則，而政權安全是特別行政區繁榮發展根本的前提，所以必須要堅定地維護憲法確立的社會主義的根本制度。

2026年7月14日，中央港澳辦主管的全國港澳研究會，在香港舉辦「以高水平安全護航高質量發展專題宣講會」，本身是基本法委員會委員的全國港澳研究會副會長韓大元發言。（蘇俊希攝）

韓大元：維護國家安全能保障人權

韓大元提到保障人權是香港維護國家安全法的基本原則，而統籌發展安全的最終目的是為了實現人民的權利和自由，體現以人為本的中國共產黨的基本主張。他同時認為香港國安法回復憲法和基本法確立的限制秩序，打擊極少數違反國家安全的犯罪分子。他表示平安、安全成為香港核心競爭的優勢，而香港在國際的指標中的評價也是名列前茅，舉例在世界正義工程的《法治指數》評價中排名全球第六。

2026年7月14日，中央港澳辦主管的全國港澳研究會，在香港舉辦「以高水平安全護航高質量發展專題宣講會」，本身是基本法委員會委員的全國港澳研究會副會長韓大元發言。（蘇俊希攝）

韓大元引述旅發局數字：越來越多外國人到訪香港

韓大元又指平安、安全已經轉化為香港實實在在的發展優勢和競爭力。在目前極端不穩定的國際秩序和地緣政治背景下，全球的投資者將目光轉向了香港的平安環境和良好的營商環境。他提到越來越多外國人到訪香港，引述香港旅遊發展局2026年1月的統計，表示去年香港接待的訪客總數已經達到了4,990萬人次，增加了2%。

他表示這麼多外國人來香港，某種意義上是讓國際社會看到實情並不像一些外國的政客或媒體所言「自由少了」。

韓大元：沒有必要追求絕對安全

韓大元在發言尾聲強調香港維護國家安全不追求絕對安全，他認為要秉持安全與發展、安全與秩序、安全與自由的總體國家安全法，從而推動開放安全的良性互動協同。