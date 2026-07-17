宏福苑｜財會再批10億收業權　黃偉綸：10多戶已收款各涉逾300萬

政府向立法會申請10億元額外撥款收購宏福苑單位，立法會財委會今日（17日）通過有關建議。財政司副司長黃偉綸透露，截止昨日已有1786戶戶主簽署接受收購建議書，佔宏福苑住戶總數逾九成。他又提到，截止今日已有769戶簽署買賣協議，約佔簽署協議戶數四成三，當局已向10多戶居民發放收購款項。他指出，根據實用面積及是否已補地價等因素，收購金額介乎300多萬元至500多萬元，而「目前為止我哋畀咗嗰啲主要都係300幾萬」。



宏志閣納入收購 涉額外10億元

財委會今日討論「宏福苑長遠居住安排方案」的核准承擔額增加10億元，以涵蓋包括宏志閣在內全部8座樓宇的收購業權方案。政府原預計用68億元收購受去年11月大火波及的7幢大廈所有單位業權，隨着唯一未受大火波及的宏志閣有超過75%業主願意接受收購業權，政府決定長遠居住安排方案開放予宏志閣，總收購金額增至78億元。

霍啟剛。（直播截圖）

收購應考慮座向？ 黃偉綸：非以補償構念處理

會上，G19召集人、立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，當局應就不同座向，以及沒有被火警波及的宏志閣，採用不同的收購金額。黃偉綸表示，政府非以補償概念處理收購事宜，倘日後立法會同意以立法方式收回業權，屆時真正作出補償才會以逐個單位估價處理。他指，今天的收購是滿足居民的長遠居住需要，宏志閣在這方面與其他樓宇沒有分別。

鄧飛（黃浩謙攝）

教育界議員鄧飛關注，假如最終簽署買賣協議的宏志閣業主少於75%，政府選擇不繼續進行收購，今日批出的款項應如何處理。黃偉綸表示，假若最終不需要用到有關款項，款項會回歸公帑。