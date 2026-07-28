陳嘉信提早退休｜湯家驊：重挫聲譽屬很大懲罰　倡設法官培訓學院

2023年被揭司法抄襲而遭嚴肅訓誡的高等法院法官陳嘉信，近日再被揭多次涉司法抄襲，終審法院首席法官張舉能昨（27日）發聲明，指司法抄襲完全不能接受，已要求陳嘉信提早退休。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，陳服務司法界多年，事件極大地影響其聲譽，是很大的懲罰，呼籲莫再狙擊事件，「手下留情，俾個機會佢啦」；又稱陳自願退休，理應按合約保留原有福利。



法官陳嘉信本周初再被上訴庭批抄襲不理想，但未成上訴得直的理由。（資料圖片）

法官若拒辭職勸籲 須成立審議庭處理耗時長

根據香港現行制度，法官若拒絕首席法官的辭職勸籲，政府須根據《基本法》第89條成立審議庭處理。湯家驊今日（28日）接受商台訪問時形容，相關程序漫長、對司法界衝擊極大，將引發國際關注。他又指，陳嘉信已長期服務司法界，現時自願退休雖非法律刑罰，但對其是極大的打擊，呼籲大眾「手下留情，俾個機會佢啦」，陳亦應按合約保留原有福利。

對於陳官行為未被界定為「行為不當」，湯家驊指該定義是「刑事罪行等嚴重個人行為失當」，而工作表現欠佳則屬「未能履行其職能」。

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊。（資料圖片）

湯家驊倡設「法官訓練學院」

事件反映出本港法官人手及質素的深層問題，湯家驊認為本港法官人選缺乏專業培訓，因大多由私人執業律師轉任。他表示，正向當局提交首個五年規劃建議，希望香港設立專門的「法官訓練學院」，讓畢業生接受兩至三年的專業培訓，提升司法質素。