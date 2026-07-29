胡志偉免被英國遣返有內情　李永達爆料內政國務大臣「發功」

47人案「串謀顛覆國家政權罪」服刑期滿出獄的前民主黨主席胡志偉，上周抵達英國希斯路機場時被扣留，一度面臨被遣返香港，其後獲准以「入境保釋」(immigration bail）形式逗留當地7日，再獲重新審視個案撤回逗留限制，容許在英國6個月。胡志偉之後與前民主黨主席李永達見面，李今日（29日）在社交平台撰文交代事情的始未，指胡原本計劃低調去英國，出發前已知會英國駐香港總領事館，事件拖拉了一段時間，惟涉溝通問題或邊檢人員屬初級職員，未能解決事件。李永達透露最終是英國內政國務大臣出手處理事件。



由7天遣返變准逗留6個月

上星期前往英國的胡志偉，持BNO入境時被邊檢人員質疑入境目的，當時有報道引述其朋友指他想獲得政治庇護。當地邊檢人員原本計劃7天內遣返胡志偉，並更改他的回程機票到今天（29日），以便遞解他出境。事件曝光後，英國政府撤回逗留限制，給予6個月逗留時間。

李永達。（資料圖片）

李永達爆料出發前知會英領館 估計一原因「卡關」

李永達今日在社交平台指，胡志偉及其朋友在香港出發前，已通知英國駐香港總領事館高層，稱領事館方面有知會希斯路機場的邊檢人員。胡志偉入境期間，邊檢人員發現其身份有「提示」字眼，便向他查詢一段長時間， 其後批准逗留當地7日。他估計事件或與領事館方面僅發出「提示」，未向當地人員提供更多詳情有關，加上當天負責胡志偉入境的僅為初級職員，故未能即時解決事件。

胡志偉、李永達。(李永達FB)

內政國務大臣「發功」承諾不驅逐胡志偉出境

李永達表示本來希望低調處理，但後來經研判決定要聯絡各方議員及媒體，因此胡志偉接受了不同傳媒的訪問，自己亦聯絡了內政部。他透露事件最大的轉折點，為透過不同關係，聯絡到內政國務大臣David Hanson，經過一段時間後，獲內政國務大臣回覆胡志偉不會被驅逐出境，胡志偉之後亦成功取回護照。李永達指當問題成功解決時，他和胡志偉都相擁落淚，未來會繼續跟進，令同類事件不要再發生。