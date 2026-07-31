鄧銘心向特首陳情風災打卡「此風不可長」背後有苦衷｜政壇諸事町

颱風「紅霞」襲港後數天，立法會周二（28日）舉行首次的「行政長官與立法會議員對談交流會」。未知是否因而有感而發，據了解身兼油尖旺區議員的經民聯選委界立法會議員鄧銘心在會上反映有議員在風災過後，落區「執樹枝、打卡影相」，形容「此風不可長」，言論引來部分同僚不滿。



鄧銘心今日（31日）向傳媒發訊息解畫，坦言有時拍照無可厚非，畢竟要讓市民知道其工作，自己曾經是「被要求交相」的人，形容所經歷的事情都是「真心話」。她說，議員的工作是議政，向政府反映民意，應盡量不要取代專業人員所做的工作，例如清理颱風後樹枝之類，然後「打卡」當政績。



（覃碧華Facebook相片）

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」。（立法會主席李慧琼FB）

據聞，鄧銘心有關「打卡」風氣的論述並不長，更非其整段發言的主軸，只是在分享其他內容之後，最後階段提到一至兩句。特首李家超亦未有就此作正面回應。不過可能由於話題敏感，短短數十字，引來部分同僚的不滿。

（覃碧華Facebook相片）

圖為鄧銘心。（香港建造商會提供）

代議士：「打卡」是量化工作方法 應理解大家出發點

有不具名的代議士指，在愛國者港治港下，對立法會議員要求越來越嚴格，議員們需要定期提交工作報告，說明自己如何跟進地區議題，而其中一個量化方法就是「打卡」，作為一分子的鄧銘心理應理解「打卡」的出發點，單以「打卡」作批評並不公道。

天后關愛隊在八號風球「落波」後清理區內雜物。（天后關愛隊Facebook相片）

鄧銘心：影相當政績並不妥當

鄧銘心今日主動向傳媒發訊息解畫，指有時拍照無可厚非，畢竟要讓市民知道其工作，但作為議員需要議政、落區接觸市民，向政府反映民意，「而盡量唔好做埋人哋專業人員做的工作，例如清理颱風後樹枝之類，然後影相仲要當政績，個個跟風，就不妥了。」她坦言，自己議政水平未必高，但從來只是講其所知、經歷過的事情，強調都是真心話。

（覃碧華Facebook相片）