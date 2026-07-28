本屆政府上任時，提出一年舉辦四場全程公開直播的「行政長官互動交流答問會」。新一屆立法會上任七個月未舉行答問會，但推出新猷「行政長官與立法會議員對談交流會」，首場今日（28日）舉行。行政長官李家超率兩名司長出席閉門會談後會見傳媒，指交流會不會取代現有的交流方法，會檢視有否增進空間。他指這次交流會能在無議事規則限制下與多名議員討論問題，交流心路歷程，令溝通有人情味和溫度，增進互相理解，為市民做更多事情。



李家超：交流團結不同角度換位思考 建立共識

李家超早上約10時在立法會主席李慧琼、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸等官員陪同下，步入立法會宴會廳。據了解，交流會以抽籤形式決定發言順序，將有至少39位議員獲發言機會。交流會歷時約1.5小時。

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2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

會後，李家超感謝李慧琼支持舉行「行政長官與立法會議員對談交流會」，讓他與67位議員交流。他說設立交談會是為了加強建立共識、以創新做法創造更多愛國者治港的新價值、分享他對愛國者治港的體會。他首先解釋，行政、立法建立共識能夠更加集中精神做事，為市民解決更多問題，設立交談會是為增進了解。他將立法會視為政府改革夥伴，透過交流團結不同角度，換位思考，建立共識。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

與立法會閉門交流取代公開答問會？李家超：不會取代現有交流方法

第二，他稱經常思考如何開創新價值，所以上任後設立前廳交流會、將特首答問會變為雙向，這次交流會能在無議事規則限制下討論問題。他指與議員同時深度討論同一個問題，交流心路歷程，令溝通有人情味和溫度，相信更能互相理解。

第三，他分享對愛國者治港實踐的體會。他指，改革是將現有利益再分配，過程中會觸動很多既有利益者，尤其是處理多年來的問題，找到解決方法很不容易。他說行政立法要處理宏觀和微觀、主要和次要矛盾的關係，也往往是議員和官員觀點不同的理由。他指，處理好這些關係才能為事情取得平衡，行政立法才能團結為市民做更多事情。他舉例，基本法23條完成立法，又處理了劣質劏房，證明行政立法有高度共識，能解決問題。

他又提到，立法會剛剛完成考察北京，有在會上和議員交流體會。李家超強調，交談會正面積極，感謝出席議員用心參與，積極暢談。他指交流會不會取代現有的交流方法，會檢視有否增進空間。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

李慧琼指有67位議員參加對談交流會，形容與行政長官對談後大家都獲益良多，可謂無所不談，感受到行政長官著重行政立法關係。她又指，是次對談會創新，議員均珍惜機會，就不同事宜表達看法，不少議員分享在北京研修所見所聞以及如何落地，包括對接十五五、發展北都等意見。

她又指，香港首份五年規劃與市民悉悉相關，立法會會多向市民解說，與政府一同開創愛國者治港更大的價值。她又指本屆立法會上任7個月在行政主導下一直履職盡責，通過多項惠民的法案和撥款。同時，立法會亦正加班審議北都專屬法例，為北都拆牆鬆綁。她強調上述工作要行政立法一同努力才能成事，不能人單靠任何一方去解決社會問題，行政立法屬「同坐一條船」，立法會作為政府治港和改革夥伴，相信只要行政立法保持良性互動，向國家成功經驗借鑑，可以處理更多市民急難愁困，增加香港發展動能。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

被問到今日對談交流會討論北京考察的情況如何，是否特意選北京考察後的日子交流，李家超表示，希望推出新做法，在無議事規則不設限制的情況下，深度交流，與李討論何時舉辦時的想法是「越早越好」。李家超說，今次亦是想聽取議員考察北京的心得經驗，包括國家落實政策的細節，形容是好用心地學習，改善施政方法。交流細節方面，李家超說相信很快有議員會分享。

李慧琼指，今日交流方法成功，議員感受到會面可加強溝通，其間李家超亦分享不少施政理念。她又指，會上15位發言的議員提到不少意見，例如希望改善1823熱線，行政長官亦聽取了相關意見。

新皇崗口岸十一前通關？李家超：正全力安裝設施和測試

被問到新皇崗口岸在十一國慶前有否機會通關，李家超說兩地政府正全力安裝設施和測試。他說新皇崗口岸有「一地兩檢」將會非常方便，更加便民，港方口岸區條例7月31日生效，相關附屬法例也已經刊憲。他指，港方口岸區成立後，兩地政府會做營運測試和設立裝置，過關將有序、安全、順暢，希望所有旅客能有好體驗。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

張翔不再續任港大校長 港大校監李家超：交校委會決定聘校長

2023年港大校政風波，時任校委會主席王沛詩就任命副校長與校長張翔隔空交火，王沛詩其後不再續任，至於張翔亦宣布2028年完成兩屆共十年任期後不再續任。

被問到不再續任是否張翔自己提出的決定，以及未來會否在聘任條款中，加入條文要求與校委會保持良好溝通，本身是港大校監的李家超引述張翔指熱愛科學，希望重返實驗室，亦提及AI熱潮下如何重新定義教育及大學新模式。他感謝張翔預先通知校委會在任期屆滿時卸任，讓港大有足夠時間招聘；亦感謝張翔擔任校長時努力工作。校長聘任方面，李家超說校長聘任工作會交由校委會處理，相信校委會會做好工作，一向各大學在聘任校長時有運作良好的機制，確保新任校長會帶領港大持續發展。

陳嘉信抄襲｜李家超：社會對法官期望高 尊重張舉能要求陳早退休

至於高院原訟庭法官陳嘉信過去數年涉及多宗司法抄襲事件，被首席法官張舉能要求提早退休，李家超相信大家很關注事件，社會對法官專業水平有高度期望，司法機構一向獨立運作，尊重張舉能的決定，希望履行好司法職責。

2026年7月28日，行政長官李家超到立法會出席首場「行政長官與議員對談交流會」後，與立法會主席李慧琼會見傳媒。（蘇俊希攝）

黃錦輝辭職懸空席位會補選？李家超：優先舉行其他選舉

被問到會否就醉駕辭去立法會議員的黃錦輝而懸空的席位補選，李家超指，舉行選舉時需考慮綜合因素，包括人力資源、選舉物資等，會按實際情況考慮選舉的相對必要性。他指，時間上和必要性上優先舉行選委會、行政長官、區議會三場選舉。

李慧琼指，尊重選管會評估，一定要配合支持特首一系列重要工作，包括新一份施政報告和香港首個五年規劃，雖然立法會議席有變化，但相信議員會明白要分擔工作，全力以赴一如既往地履職，配合政府和反映市民聲音。

90.8%宏褔苑業主接受收購

至於宏褔苑收購業權的進展，李家超指政府一直以情、理、法處理宏褔苑事宜，故當局提出收購業權，承擔各種風險，包括賠償的不確定性、不同法律訴訟帶來的長時間風險等。他指截至昨日（27日）有90.8%簽署接受收購建議住戶，而完成簽署買賣協議則達53%，陸續有住戶完成契約轉讓，形容情況順暢，籲住戶把握時間。