施政報告諮詢會｜校園欺凌參考公安介入？李家超：盡量唔好咁高壓

新一份施政報告及香港首個五年規劃的地區諮詢會今日（2日）舉行，特首李家超帶領司局長出席，逾百名市民及地區人士獲邀參與。會上，有中學老師反映校園欺凌問題，指內地已將其列入治安管理處理範疇，公安機構可以介入，希望香港參考修例。李家超認為，要讓學生有改過自身機會，「做好教育好緊要，盡量唔好咁高壓」，希望透過良好的環境氛圍，潛移默化地幫助學生成長。



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西貢區中學教師蘇先生出席施政報告首場地區諮詢會，建議香港參考內地公安介入校園欺凌，關注侮辱人格問題沒法例制止。（直播截圖）

中學教師倡參考內地公安介入校園欺凌

會上討論校園欺凌，在西貢區中學任職老師的蘇先生說，國家今年新修訂《治安管理處罰法》，首次將校園欺凌，包括惡意排斥、侮辱人格列入治安管理處理範疇，令公安機構介入處理，加強執法力度，惟香港暫時沒有相關法律制止校園欺凌。他認為被欺凌者及其家庭一生身心靈受影響，希望政府可以參考國家法律修訂法例。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（李家超FB）

做好教育好緊要，但我覺得都俾青少年有成長（空間），輕微犯錯有改過自新機會……盡可能唔好用高壓方式處理問題。 李家超

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（李家超FB）

李家超：做好教育好緊要，盡量唔好咁高壓

李家超回應，教育很重要，強調青少年發展是家庭、學校、政府責任，但應給予「輕微犯錯」的學生改過自新的機會，盡可能不用高壓方式處理，舉例警方都有聯絡主任處理校園欺凌。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（湯致遠攝）

他希望透過良好環境氛圍提醒學生考慮他人、遵守法律，潛移默化地幫助學生成長。