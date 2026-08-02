施政報告諮詢會｜青年呻大學畢業難搵工　李家超研航天科技創就業

香港首個五年規劃結合新一份施政報告展開公眾諮詢，特首李家超今日（2日）率司局長出席在屯門舉辦的首個地區諮詢會。有青年關注大學畢業生失業問題，指初級職位大減、大學生所學技能難與市場配合，希望政府資助求職和進修助投身新興產業。李家超沒正面回應會否資助求職，但指會提供技能課程，同時科技發展創造優質就業機會，政府會研究量子科技、航天科技如何推動就業。



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2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。大學生侯先生關注青年失業率創近年新高。（直播截圖）

侯先生：青年失業率創近年新高 倡資助學生申請崗位

諮詢會上，大學生侯先生指出青年失業率創近年新高，尤其是資訊科技的初級職位大減超過五成，希望政府幫助初入職場學生搵工，舉例可參考新加坡和內地資助學生申請崗位、推廣行業資格認證等。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

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侯先生又指，AI時代下，很多青年創立一人公司（OPC），惟現時港府無特別支援。他建議參考新加坡對低營業額、無客戶資金的特定行業公司，提供豁免審計和合規的支援，如參考武漢及深圳，兩地為OPC提供低成本工作空間和會計法律支援。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。大學生唐小姐關注青年失業問題。（直播截圖）

唐小姐：大學畢業難找到工作 倡綠色金融產業資助進修

另一名經青年委員自薦計劃參與公共事務的大學生唐小姐認為，大學畢業難找到工作，是因為技能和市場難配合，指香港正發展大批新興產業，惟未能讓青年以低成本修讀課程以轉型，詢問政府會否考慮在綠色金融產業等行業，資助大學生進修。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（湯致遠攝）

李家超研航天、量子科技創就業機會

李家超表示，香港整體科技發展能創造優質產業的就業機會，令收入與未來都更好。他又指會努力研究前沿產業如何推動就業，如量子科技、航天科技方面，除了提供技能課程，最重要令產業升級，製造更多就業機會，強調政府會大力推展產學研共同發展。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（湯致遠攝）