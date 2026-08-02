施政報告諮詢會｜加快荃灣重建？李家超透露重點考慮提升城市建設

新一份施政報告與香港首個五年規劃共同諮詢，行政長官李家超今日（2日）率領多名司局長，到南屯門官立小學舉辦首場地區諮詢會，歷時兩小時，約130人獲安排出席。



期間，民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜力數荃灣具交通、旅遊優勢，「楊屋道街市有『香港築地』之稱」，惟關注荃灣舊區重建問題複雜，涉及法規、程序問題，直言「有困難唔代表唔去面對佢」，希望有跨部門、跨任期力量加快重建。李家超認同要重點考慮清楚城市管理及建設，「不但希望目前發展得好，更希望長遠發展得好」，形容提升整體城市管理很重要。



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2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜關注荃灣大廈老化和舊區更新。（直播截圖）

區議員要求加快荃灣重建：有困難唔代表唔去面對佢

期間，民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜表示，樂見香港首份五年規劃諮詢文件提及樓宇老化及舊區更新問題，不過在現有硬件下推進工作時，面對法規、程序問題，較開發新區複雜，「但有困難唔代表唔去面對佢，更加需要高層次跨部門，甚至跨任期力量支持」，建議政府將未來舊區更新規劃區域，納入五年規劃之中，而荃灣應是其中一個重點。

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2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

力數荃灣交通、旅遊優勢 伍俊瑜：楊屋道街市有築地之稱

伍俊瑜解釋，荃灣有發展潛力，舉例荃灣有交通樞紐優勢，目前區內有3個港鐵站，荃灣西站可直達啟德，配合到盛事經濟，鄰近機場、迪士尼、港珠澳大橋，地理位置優越，未來更受惠於來往錦上路站及九龍塘站的中鐵綫，當中荃灣區包含4個車站。

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此外，他說荃灣旅遊資源豐富，「鄰近郊野公園、川龍飲茶、水塘行山、楊屋道街市更加係『香港築地』見稱」，加上行人天橋網絡、酒店配套完善，故市建局早前研究為荃灣重建，證明具備重建條件及需要。他促請政府加快荃灣舊區重建計劃，更高層次力量推動更新，令荃灣煥發活力。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超認同重點考慮提升城市建設

李家超認同要重點考慮清楚城市管理及建設，「因為香港係我咃嘅家，我咃不但希望目前發展得好，更希望長遠發展得好」，當中涉及城市安全、環境方面，形容提升整體城市管理很重要。

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（湯致遠攝）

2026年8月2日，行政長官李家超出席施政報告首場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（湯致遠攝）