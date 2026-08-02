大埔三項鐵人賽男子溺亡　何敬康促滴水不漏查體能　看天氣改賽程

大美督「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」一名參賽者懷疑遇溺，失蹤七小時尋回，送院後不治。活動由中國香港三項鐵人總會舉辦，天文台今晨6時曾發出黃色暴雨警告，生效長達近7小時至下午1時才取消。



新民黨立法會議員何敬康今天（2日）表示，公開水域比賽主辦單位必須以最高標準、滴水不漏審查評估參賽者體能狀況；賽事期間在不同地點點算選手人數；密切關注天氣及水流變化，必要時果斷調整賽程；賽後即時檢討，杜絕同類悲劇再次發生。



大美督「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」一名參賽者懷疑遇溺，失蹤七小時尋回，送院後不治。（蔡正邦攝）

何敬康在社交平台表示，​​公開水域比賽環境變數極大，一旦水上發生意外，若果無法即時營救，黃金救援時間稍縱即逝，後果會非常嚴重。他說，回想起2024年CrossFit Games 的公開水域比賽亦曾發生嚴重事故，事後有關單位即時檢討，推行未來應對措施。他指香港每年均舉辦不少公開水域比賽，悲劇再次提醒安全措施絕不能有絲毫鬆懈。

新民黨何敬康。（湯致遠攝）

​為了保障每一位運動員能安全回家，何敬康建議未來的公開水域比賽主辦單位必須以最高標準、滴水不漏地加強監控。賽事之前，嚴格審查與評估選手健康狀況及審核資歷，確保參賽者體能狀況適合比賽。演習要加強，並訂立危機管理機制。

賽事中途，何敬康建議密切關注天氣及水流變化，必要時果斷調整賽程；同時全面提升水面即時監控能力與追蹤技術。在不同地點嚴格清點選手人數，賽後即時檢討。他期望各主辦單位可以將安全機制做到極致，杜絕同類悲劇再次發生。