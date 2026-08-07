內地專題實習計劃增傳媒產業項目　麥美娟赴湖南分享結業同學成果

撰文：石國威
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今年暑假，港府與內地官方文化、自然保育、科研單位和傳媒機構合作舉辦的「民青局內地專題實習計劃」有七個實習項目，全部項目已展開，部份更已圓滿結束。

民政及青年事務局今日（7日）指，局長麥美娟早前到湖南出席今年新增實習項目、「湖南傳媒產業青年實習計劃」的結業禮分享同學實習成果，而常秘李百全與副局長梁宏正亦分別到敦煌及北京探望實習同學。

民青局指該計劃為香港青年提供多元化、具特色同有深度專題實習機會，包括文物保育、科研、生態環境等不同範疇，深受大專生歡迎。

「民青局內地專題實習計劃」今年加入「湖南傳媒產業青年實習計劃」。（民政及青年事務局Facebook）

「民青局內地專題實習計劃」實習崗位涵蓋文物保育、科研技術、生態環境保育及傳媒等，除實習，參加者將獲安排進行實地考察及其他文化交流活動，親身體驗國家不同領域發展成果，今年七個實習項目包括：

（一）與北京故宮博物院合辦的「港澳青年故宮實習計劃」；
（二）與大熊貓國家公園四川省管理局合辦的「大熊貓國家公園臥龍片區青年實習計劃」；
（三）與中國科學院合辦的「中國科學院青年實習計劃」；
（四）與敦煌研究院合辦的「敦煌青年實習計劃」；
（五）與青島嶗山國家實驗室合辦的「山東青島海洋科學青年實習計劃」；
（六）與武夷山國家公園管理局合辦的「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」；及（七）與湖南廣播電視台衛視頻道合辦的「湖南傳媒產業青年實習計劃」。

民政及青年事務局局長麥美娟（左二）早前到湖南出席「湖南傳媒產業青年實習計劃」結業禮分享同學實習成果。（民政及青年事務局Facebook）

港大專學生湖南衛視親身參與節目策劃及後期製作等工作

民政及青年事務局今日在Facebook專頁發文指，今年「民青局內地專題實習計劃」加入去年《施政報告》提出的「青年人才培養計劃」下推出全新的傳媒專題內地實習計劃——「湖南傳媒產業青年實習計劃」。項目由民青局與湖南衛視合辦，讓修讀傳理系相關科目的大專學生加入專業節目製作團隊，親身參與節目策劃、編劇、後期製作等工作，深入認識內地媒體環境、行業運作及發展趨勢。

帖文指，局長麥美娟早前到湖南出席「湖南傳媒產業青年實習計劃」結業禮分享同學實習成果，常秘李百全與副局長梁宏正亦分別到敦煌及北京探望實習同學。民青局指「民青局內地專題實習計劃」為香港青年提供多元化、具特色同有深度專題實習機會，包括文物保育、科研、生態環境等不同範疇，深受大專生歡迎。

「民青局內地專題實習計劃」今年加入「湖南傳媒產業青年實習計劃」。（民政及青年事務局Facebook）
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