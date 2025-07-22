70美國青年訪港探訪大熊貓參觀西九故宮 民青局冀助說好香港故事
撰文：陳立程
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近70名來自美國的學生組成青年代表團，完成對北京、福州與深圳為期近個星期的交流活動後，轉到香港與本地青年交流。民政及青年事務局局長麥美娟今日（7月22日）在歡迎午宴上鼓勵本地青年好好把握這次機會，向美國青年朋友介紹香港的特色與文化，說好香港故事。
民青局「連青人網絡」與本地大學生盡地主之誼
民青局在社交網頁發文指，民青局「連青人網絡」幹事會成員聯同本地大學生一盡地主之誼，與美國青年代表團團員一起深度體驗香港的獨特魅力。眾人今早先到海洋公園參觀，探訪大熊貓之餘，也學習保育大自然和海洋生態的重要性。
午後，港美兩地青年再一起遊覽西九文化區，參觀故宮文化博物館，欣賞古今中外文化藝術，親身感受香港獨有創意與活力。
民青局：繼續促進不同地域青年交流，全方位推廣香港
麥美娟與民青局副局長梁宏正在歡迎午宴上與美國代表團團員互動交流。代表團團長、美中青少年學生交流協會會長莊漢傑帶領代表團成員即席獻唱。
民青局形容，這次交流活動短短一日但回憶滿滿，民青局會繼續推動青年發展，促進不同地域青年之間的互動交流，全方位推廣香港。
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