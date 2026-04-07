世界健康日｜民青局首夥拍港大醫學院　18區辦免費健康篩查與諮詢

民政及青年事務局、地區服務及關愛隊伍和香港大學李嘉誠醫學院今日（7日）在西營盤社區綜合大樓社區會堂合辦「世界健康日2026：18區關愛健康巡禮」計劃啟動儀式。「18區關愛健康巡禮」計劃為期一年，在全港各區提供免費健康篩查、講座、社區運動體驗及長者與家庭健康諮詢等服務



港大醫學院醫療團隊及醫學院學生4月7日即場為市民進行各種健康檢查，包括眼睛健康檢。（港大醫學院Facebook）

啟動儀式由民青局局長麥美娟、民青局常任秘書長李百全、民政事務總署署長杜潔麗、香港大學行政及財務副校長謝凌潔貞和港大醫學院院長劉澤星主禮。

今次是民青局與關愛隊首度與港大醫學院合作，於全港18區推展社區健康項目。麥美娟致辭時表示，這次與港大醫學院合作，讓社區健康服務再進一步，共同推動「健康扎根社區」的理念。

港大醫學院4月7日聯同民政及青年事務局及地區服務及關愛隊伍舉行「世界健康日2026：掌握你的健康人生 – 18區關愛健康巡禮」啟動禮，醫療團隊及醫學院學生更即場為市民進行各種健康檢查。（港大醫學院Facebook）

港大醫學院4月7日聯同民政及青年事務局及地區服務及關愛隊伍舉行「世界健康日2026：掌握你的健康人生 – 18區關愛健康巡禮」啟動禮，醫療團隊及醫學院學生更即場為市民進行各種健康檢查。（港大醫學院Facebook）

港大醫學院4月7日聯同民政及青年事務局及地區服務及關愛隊伍舉行「世界健康日2026：掌握你的健康人生 – 18區關愛健康巡禮」啟動禮，醫療團隊及醫學院學生更即場為市民進行各種健康檢查。（港大醫學院Facebook）

她又指，期望計劃可提升市民對身心健康的關注及凝聚社區力量，整個計劃將動員18區關愛隊和「連青人網絡」成員參與，計劃為期一年，在全港各區提供免費健康篩查、講座、社區運動體驗及長者與家庭健康諮詢等服務。未來數月，計劃將陸續推出多項針對不同社群健康需要而設的活動。

醫療團隊及醫學院學生即場為市民健康檢查 包括糖尿病及中風評估

港大醫學院指，今日活動約有250名市民參加，一眾港大醫學院教授在社區會堂的一系列健康講座，分享內容涵蓋小兒疾病、糖尿病、中風、白內障、嬰兒資訊等等。除此之外，醫療團隊及醫學院學生更即場為市民進行各種健康檢查，包括：糖尿病及中風的評估、眼睛健康檢查、兒童身心健康等等，共促社區健康。