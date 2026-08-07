李家超晤東盟秘書長高金洪談交流合作　續爭持份者支持港加入RCEP

行政長官李家超今日（7日）在禮賓府與東盟秘書長高金洪會面，就深化香港與東盟成員國的合作交流意見。李家超指香港與東盟經貿關係密切，會繼續深化與東盟成員國在不同領域的交流合作，共同推動區域經濟發展，達致互惠共贏。他又指，香港會繼續與東盟秘書處保持密切交流，並爭取其他持份者支持香港早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。



李家超出席與東盟成員國駐港總領事和代表的午餐會。（李家超FB）

繼續深化合作 推動區域經濟發展

李家超表示，香港與東盟經貿關係密切，東盟自2010年起一直是香港第二大貿易夥伴。他提到，特區政府正全速制定香港第一個「五年規劃」，香港作為國際金融、航運、貿易中心，積極建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，會繼續深化與東盟成員國在貿易、投資、金融、物流和創新科技等領域的交流合作，共同推動區域經濟發展，達致互惠共贏。

行政長官李家超（右）8月7日與東南亞國家聯盟秘書長高金洪（左）會面。（行政長官辦公室）

他續指，香港是「一帶一路」的功能平台，在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，會積極擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，發揮「引進來、走出去」的作用，為東盟企業提供優質的營商環境和多元專業服務。

李家超出席與東盟成員國駐港總領事和代表的午餐會。（李家超FB）

爭取其他持份者支持香港早日加入RCEP

他又稱，特區政府通過內地企業出海專班，支持內地企業拓展包括東盟在內的市場，促進區內貿易和投資雙向流動；同時，香港會繼續與東盟秘書處保持密切交流，並爭取其他持份者支持香港早日加入《區域全面經濟伙伴關係協定》。