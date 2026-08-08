五年規劃｜團結香港基金倡定人口政策　討論人均居住面積指標

香港正制定首份「五年規劃」。團結香港基金建議政府應就人口政策定目標，否則難以判斷需要發展多少產業，興建多少樓宇。至於應否設人均居住面積，基金認為雖然土地有所增加，但是否設為約束性指標，社會需要作討論；另外，他又建議政府參考內地，設專責部門檢視五年規劃。



政府早前發表首份「五年規劃」的諮詢文件，內容涵蓋北部都會區發展、經濟等。團結香港基金副總裁葉文祺認為，五年規劃內要制定人口政策，倘若沒有目標，不掌握香港人字，將難以計劃需要興建多少樓宇、提供多少醫院、找多少產業。他又強調，人口政策不單純是圍繞人口數目，更加重要是人口組成，例如一千萬人當中，究竟是甚麼人，期望有更多年輕人、更多高學歷人才。

設人均居住面積？ 葉文祺：需要討論 政府未必可以控制私樓面積

早前有不少團體都建議政府在「五年規劃」內，設立人均居住面積設指標。葉文祺表示，過住土地不足，需要追上房屋供應數量，唯有犧牲單位大小。然目前香港在北都有土地，供應增加了，有條件可以讓社會住得更寬敞、住得更好。

不過，他認為社會需就設立人均居住面積指標作討論。因為政府雖然可以控制公營房屋的人均居住面積，但私樓人均居住面積政府未必可以控制。

倡就五年規劃設中期及期未檢討 參考內地設專責部門檢視

他又建議五年規劃出台後，只需要做中期以及期末檢討，因為施政報告已做到每年檢視功能，又建議政府參考內地，設專責部門檢視五年規劃。