五年規劃｜公屋聯會倡「住大啲」增居住面積　重推三年上樓目標

政府正就進行首份五年規劃及今年《施政報告》進行諮詢。公屋聯會今日（6日）發表建議，包括重新成立督導委員會，釐定未來房屋策略；恢復公屋三年上樓目標；研究推出先租後買公屋，並認為政府日後應就三年上樓、增加人均居住面積等設定績效指標，要監察進展。



公屋聯會今日公布香港首個五年規劃的建議。（林遠航攝）

公屋聯會以「完善房屋階梯，躍升宜居質素」為主題，提出十項方向建議，期望政府完善房屋階梯及政策，實現香港市民「住大啲、住好啲」的期望。

聯會指政府曾於 2012 年成立「長遠房屋策略督導委員會」，制定《長遠房屋策略》，但認為除數量上，政府亦應回應市民對於住屋質素的需求，建議重新設立督導委員會，對於香港人口結構變化、不同年齡群組的住屋需要作研究，釐定策略及指引。公屋聯會主席文裕明及副主席梁文廣都認為，五年規劃有需要設立績效指標（KPI），建議督導委員會在檢視數據、研究後製定。

公屋聯會主席文裕明認為，五年規劃有需要設立績效指標（KPI）。（林遠航攝）

倡重推公屋三年上樓目標 助改善青年「躺平」狀況

公屋聯會又提出恢復首屆特區政府提出的公屋「三年上樓」目標，稱2026/27年的4.5年目標與此仍有距離。文裕明認為，三年上樓除非可解決基層的住屋需求，亦可以改變青年「躺平」的情況。

梁文廣則指，現時綜合公屋輪候時間連同簡約公屋計算，儘管他認同部份簡約公屋或可多延長兩、三年，但總有一日會成為歷史，未來輪候時間無可避免將變回只計算傳統公屋，「三年上樓」的目標未必能在5年內達到，但政府應將其定為長遠方向，亦應透過督導委員會定下時間表跟進。

公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣認為政府應將「三年上樓」定為長遠方向。（林遠航攝）

倡資助出售房屋面積增至逾350平方呎 公屋人均編配面積逾10平方米

聯會又認為，現時政府鼓勵長幼共住及生育，資助出售房屋實用面積至少280平方呎將不再適合，建議政府將資助出售房屋面積增至至少350平方呎，同時增加大單位面積的比例至項目的一半。

至於公屋，公屋聯會則建議將人均編配面積由最少7平方米增至10平方米，強調未來土地供應充足下，政府有能力履行「住得到？住得好」的承諾，又認為可以在北部都會區先行先試。

公屋聯會同時建議政府參考房協出租政策，豐富公屋出租類別，考慮以「先租後買」模式推行，將公屋及資助出售房屋調整至五五比例，在解決混合業權的問題下，有序重推出售公屋計劃，並規定資助出售房屋即使補價後，只可在居屋第二市場出售。