施政報告｜李家超擬設獨立機構代辦舊樓維修防腐敗　市民只需夾錢

尾場香港首個五年規劃及2026年《施政報告》地區諮詢會今日（9日）舉行，行政長官李家超率領多名司局長，到九龍塘官立小學聽取意見。有工程師指出本港舊樓維修存在多個問題，包括監管不足、業主立案法團缺乏專業知識、專業人士權力集中等，建議在發展局下設立屋宇維修署，專責監管舊樓維修。李家超指此建議「值得多諗」，考慮由獨立專業機構代辦屋宇維修，市民只需考慮夾錢。



2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

任職工程師的蕭先生建議在發展局下設立屋宇維修署，專責監管舊樓維修。

設屋宇維修署代辦舊樓維修？李家超：值得諗、確保沒腐敗

任職工程師的蕭先生指出，本港舊樓維修存在三大問題，包括監管不足、業主立案法團缺乏專業知識、註冊結構工程師等專業人士的權力集中，出現以權謀私，導致維修工程記錄缺失，維修費和時間超出預期。他希望在發展局下設立屋宇維修署，負責監管維修的舊樓，至於新樓則維持由屋宇署負責。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

蕭先生指，屋宇維修署的人手可從現有屋宇署、消防處及勞工處等調入，有清晰的法律責任。他說，本港超過30年的舊樓超過1萬，市場非常龐大，需要專業機構監管，且一般市民缺乏專業知識，不能和發展商比擬。他希望透過屋宇維修署監察，令市民安心入住維修後的樓宇。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

李家超認為蕭先生的意見有見地，指若有獨立專業的代辦機構，幫助市民處理問題，令市民只需要關心夾錢，支付費用後獲得專業合理的服務，避免有腐敗和剝削情況，認為此建議「值得多諗」。