施政報告諮詢會｜設「地區青年關愛隊」？　李家超：會壯大人才庫

特區政府自今年6月起，先後就香港首個五年規劃和施政報告展開公眾諮詢。行政長官李家超今早（9日）率領多名司局長，到九龍塘官立小學舉辦尾場地區諮詢會，聽取意見，120多名區議員及地區人士等獲邀出席。



有出席者希望政府成立「地區青年關愛隊」，處理大量細碎民生工作，認為若欠制度化隊伍，只做一次性義工，青年恐只是旁觀者，難對地區有歸屬感。李家超表示青年是未來，很鼓舞聽到很多青年想參與地區事務、公共服務、政府委員會，認同生涯規劃重要，政府積極壯大人才庫，明言會不斷物色人才。



2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超開場發言時指，今次地區諮詢會的意義特別，因為是香港首次制定五年規劃，與施政報告一同規劃令香港發展得更好，希望今日可以多聽意見。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

2026年8月9日，黃小姐在行政長官李家超出席的施政報告尾場地區諮詢會上提問。（直播截圖）

青年嘆買樓要富爸爸 李家超：北都畀機會我哋

諮詢會上，黃小姐關注青年安居問題，她感嘆「買樓先要有富爸爸」。她稱，根據研究，近20年，35歲以下青年自置居所的比例從30%下跌至不足15% ，超過七成人「上車」要靠父母付首期。她希望首個五年規劃重構流動性房屋階梯，建議在北都建立青年宿舍和北都資助銜接機制，住滿一定年期青年宿舍的青年，可將部分租金轉化為北都青年首置房屋的首期儲蓄儲分計劃；重塑階梯式按揭計劃，前五年低息漸進供款方案。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超表示很多人都想置業，政府不斷豐富置業階梯，「北都畀機會我哋，包括空間多咗，面積可唔可以起好啲呢，整體活動空間可唔可以好啲呢，我哋關注嘅」。他說，整體輪候公屋人數一直下降，由最高峰15萬名一般申請者，減至目前10萬人，原因之一是政府加建公屋、居屋，令單位流轉更好。

2026年8月9日，陳先生在行政長官李家超出席的施政報告尾場地區諮詢會上提問。（直播截圖）

文藝界倡香港塑造自己IP 李家超盼打造世界認可香港品牌

從事文化藝術界的陳先生認為，香港若要有更多外籍旅客來訪，必須塑造自己的IP，舉例「城寨風情」。他希望政府主導，聯同商界和藝術界締造推廣性藝術IP，做到文旅融合。李家超表示很認同相關建議，要打造世界認可的香港品牌。他表示，政府會推動資助場地，也要靠作家、藝人努力，保證會建立很有幫助的政策環境。

2026年8月9日，呂先生在行政長官李家超出席的施政報告尾場地區諮詢會上提問。（直播截圖）

設地區青年關愛隊？李家超：會壯大人才庫

呂先生希望政府成立「地區青年關愛隊」，處理大量細碎民生工作，認為若欠制度化隊伍，只做一次性義工，青年恐只是旁觀者，難對地區有歸屬感。他希望建立青年社區服務認證制度，服務時數納入中學生學習經歷，並頒發民政處認證的證書，當將來投考公務員時，可給予優先考慮的機會；將青年關愛隊對接長者數碼教練、基層學童輔導、社區活化設計、地區民意網絡；實施微型社區基金，令青年親自執行地區改進項目。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

從事教育工作的林先生同樣關注青年工作，他希望青年委員自薦計劃進一步擴大吸納管道，包括政策局轄下的委員會增設增選委員，工作小組成員職位，以孵化更多青年人才；深化青年人才庫的管理，例如追蹤人才流動等；設立平台促進青年人才之間的交流。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超表示青年是未來，政府早前公布青年發展藍圖共160多項措施，民青局將與時並進，推出更多措施。他說，很鼓舞聽到很多青年想參與地區事務、公共服務、政府委員會，認同生涯規劃重要，政府積極壯大人才庫，但過程中不會太公開，因要尊重大家，明言會不斷物色人才。

2026年8月9日，蕭先生在行政長官李家超出席的施政報告尾場地區諮詢會上提問。（直播截圖）

設屋宇維修署？李家超：值得諗、確保沒腐敗

蕭先生關注舊樓維修，他認為現時存在監管不足、業主立案法團缺乏專業知識、很多專業人士權力集中，出現以權謀私，令維修工程記錄缺失，維修費和時間超出預期。他希望設立屋宇維修署，負責監管維修的舊樓，人手從現有屋宇署、消防處等調入，有清晰的法律責任。他說，本港超過30年的舊樓超過1萬，需要專業機構監管，且一般市民缺乏專業知識，不能和發展商比擬。他希望透過屋宇維修署監察督督，令市民安心入住維修後的樓宇。

李家超認為蕭先生的意見有見地，指若有獨立專業的代辦機構，幫助市民處理問題，令市民只需要關心夾錢，支付費用後獲得專業合理的服務，不會被人腐敗，此建議「值得多諗」。

2026年8月9日，陳小姐在行政長官李家超出席的施政報告尾場地區諮詢會上提問。（直播截圖）

創科界呻香港電價偏高 李家超：研向內地買更多綠電

從業創科的陳小姐表示，人工智能業界明白AI的盡頭是算力，算力的盡頭是電力，她指出香港電價偏高，市場綠電選擇有限，加重數據中心和科創產業的營運壓力。她指內地零碳、風能電等供應充足，建議政府研究政策上有適度突破，為重點科創片區，設立專屬通道引入內地的綠電和核電。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超表示很認同考慮更多綠色能源，又指香港要在2050年達到零碳標準，對於如何引入更多綠電、核電、內地買電，要研究方案落實。

長者集中地方興建新醫院？李家超：政府人手不能過於膨脹

從事上市醫療公司的林先生表示，內地公立醫院發展比香港進步很多，因為投入大量資源，而過往港府提供緊急零碎的醫療服務。他希望政府積極優化公共財政資源配對，做到加建醫院、「居者有其院舍」等，以及在長者集中的地方興建新的醫院，提供長期服務。

李家超回應指政府很重視醫療服務，每年支出佔總開支20%。他續指，在公共治理上，政府和民間要分配角色，因政府人手不能過於膨脹，所以要結合靈活專業的民間力量。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超總結今日諮詢會時指意見涉及範圍廣泛，政府會認真研究分析。他特別指出重視青年發展，因青年是香港的未來。他指，政府會因時制宜推出更多措施，協助青年生涯規劃、大灣區創業、就業等；並指政府正不斷吸納不同界別和領域的人才，需要繼續壯大人才庫。

他亦重申樓宇維修方面，如果有專業獨立可信的代辦機構提供服務，令市民只需要考慮「夾錢」就可獲得專業服務，是值得探討的方向。