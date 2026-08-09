施政報告諮詢會｜青年嘆買樓要有富爸爸　李家超：北都畀機會我哋

行政長官李家超今日（9日）早上率領多名司局長，就香港首個五年規劃和施政報告，到九龍塘官立小學舉辦尾場地區諮詢會，共兩小時，120多人獲安排參與。有出席者關注青年置業難，直言「買樓先要有富爸爸」，李家超表示政府不斷豐富置業階梯，「北都畀機會我哋，包括空間多咗，面積可唔可以起好啲呢，整體活動空間可唔可以好啲呢，我哋關注嘅」。



2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，黃小姐在行政長官李家超出席的施政報告尾場地區諮詢會上提問。（直播截圖）

青年嘆買樓要富爸爸

諮詢會上，黃小姐關注青年安居問題，她感嘆「買樓先要有富爸爸」。她稱，根據研究，近20年，35歲以下青年自置居所的比例從30%下跌至不足15% ，超過七成人「上車」要靠父母付首期。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（鄧倩螢攝）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

她希望首個五年規劃重構流動性房屋階梯，建議在北都建立青年宿舍和北都資助銜接機制，住滿一定年期青年宿舍的青年，可將部分租金轉化為北都青年首置房屋的首期儲蓄儲分計劃；重塑階梯式按揭計劃，前五年低息漸進供款方案。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

李家超：北都畀機會我哋

李家超表示很多人都想置業，政府不斷豐富置業階梯，「北都畀機會我哋，包括空間多咗，面積可唔可以起好啲呢，整體活動空間可唔可以好啲呢，我哋關注嘅」。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。（直播截圖）

他說，整體輪候公屋人數一直下降，由最高峰15萬名一般申請者，減至目前10萬人，原因之一是政府加建公屋、居屋，令單位流轉更好。